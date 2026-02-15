Arahal divulga y protege su activo cultural en su 'Carta Patrimonial': "un compromiso con nuestras raíces"

Archivo - Imagen de archivo de Ayuntamiento de Arahal. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

El municipio sevillano de Arahal ha presentado su 'Carta Patrimonial', un proyecto municipal estratégico que ha visto la luz y que ha sido diseñado para "ordenar, comprender y activar" el patrimonio cultural de la localidad "de manera coherente y sostenida en el tiempo". Se trata de un estudio transversal que abarca edificios antiguos, historia, tradiciones y formas de vida, que cuenta con el respaldo de toda la sociedad arahelense.

El proyecto, que tiene como lema 'Patrimonio como oportunidad' se concibe como un intento de cambiar la concepción del patrimonio, "no sólo como algo que protege, se admira y se contempla, pues no siempre se conoce con profundidad, ni se integra en la vida cotidiana del municipio", tal como asegura el director del estudio, José María Martín Humanes, investigador Marie Curie en la Universidad de Copenhague (Dinamarca), que es iniciativa municipal y cuenta con el patrocinio de la Diputación.

De este modo, la 'Carta Patrimonial' no es un documento simbólico, sino una "infraestructura pública de conocimiento". Su finalidad es convertirse en una herramienta operativa destinada a "comprender y activar" el patrimonio cultural del municipio, no sin antes conocerlo, puesto que "sólo aquello que se conoce de forma sistemática puede ser protegido, comunicado y proyectado hacia el futuro", añade el investigador.

Para ello, se aprovechará herramientas técnicas y digitales "que hace apenas una década no existían". Además, "hay una conciencia social, cada vez más clara, de que el patrimonio no es memoria, pero también un recurso cultural, educativo, territorial, y también un atractivo decisivo para quienes nos visitan".

Considera Martín Humanes que el tiempo "juega en nuestra contra", dado que mucho patrimonio es "frágil", como sucede con los bienes documentales y la memoria oral, "que desaparecen sin quedar registrados ni protegidos", explica.

Para el cronista oficial de la ciudad, Rafael Martín, que ha formado parte del equipo de trabajo del proyecto, el patrimonio de Arahal "no sólo abarca sus edificios y arte, sino también sus tradiciones, costumbres, música y formas de vida, reflejo de su identidad colectiva". Por lo tanto, la "Carta Patrimonial" debe ser una "herramienta viva" que ayude a conocerlo, protegerlo y transmitirlo, "con proyección hacia el futuro".

De su lado, el alcalde de Arahal, Paco Brenes, señala que hablar de la historia y el patrimonio del pueblo es hacerlo de su identidad, de su memoria y de su esencia. "Cada calle, cada edificio antiguo, cada plaza y cada tradición cuentan una historia que nos conecta con quienes nos precedieron y nos ayuda a comprender quienes somos hoy".

Alberto Sanromán, primer teniente de alcalde, abunda al respecto que el estudio prsentado, además de un trabajo técnico y documental, es un "compromiso con nuestra historia, con nuestras raíces y, sobre todo, con nuestro futuro. Preservar y difundir nuestro patrimonio es una responsabilidad colectiva".

La Carta Patrimonial de Arahal se materializará en un portal web de acceso público, actualmente en desarrollo, concebido como principal punto de entrada a los contenidos patrimoniales del municipio. A través de catálogos temáticos, la plataforma permitirá consultar yacimientos arqueológicos, bienes arquitectónicos y artísticos, documentación histórica, tradiciones, paisajes culturales y patrimonio inmaterial local.

ARCHIVOS DIGITALIZADOS

Después de un año de investigación en diferentes archivos repartidos por ciudades como Morón de la Frontera (Sevilla), Jaén y Arahal, el proyecto ha logrado la digitalización completa del Archivo Histórico del Convento de Nuestra Señora del Rosario, actualmente en el Convento de la Purísima Concepción de la capital jiennense, "un fondo de extraordinario valor para comprender la historia religiosa, social y cultural de la localidad arahalense a lo largo de varios siglos".

Asimismo, se ha llevado a cabo la digitalización de la Colección bajomedieval del Archivo Municipal de Morón, que conserva las fuentes escritas más antiguas que existen sobre Arahal, "fundamental para reconstruir los orígenes históricos del municipio".

A estos logros se suman avances "muy significativos" en la digitalización del Archivo Municipal de Arahal, "especialmente rico para el estudio de los siglos XIX y XX", así como la digitalización completa del Archivo de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, "una institución clave en la historia devocional, social y asistencial del pueblo".