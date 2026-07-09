La Archidiócesis de Sevilla y Dos Hermanas (Sevilla) firman la cesión de una parcela en Entrenúcleos

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, y el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Rodríguez, observan un plano - ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, y el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Rodríguez, han firmado esta mañana el acuerdo de cesión gratuita de la parcela E-7 del sector Entrenúcleos, con el objetivo de construir un nuevo centro educativo y un templo que atenderán las necesidades pastorales, educativas y sociales de la zona.

La superficie aproximada de 27.355 metros cuadrados permitirá, según un comunicado de la Archidiócesis de Sevilla, avanzar en un proyecto que aspira a convertirse en un referente para la comunidad educativa y eclesial de Sevilla, de manera que reforzará la presencia de la Iglesia en un entorno de constante expansión urbanística y demográfica.

Durante el acto, monseñor Saiz ha expresado su deseo de que el futuro templo sea "una iglesia moderna", donde las personas se sientan "movidas a la oración". Asimismo, ha celebrado la colaboración de ambas instituciones para dedicarse a la "vocación de servicio a los demás" que, según el arzobispo, lo político comparte con lo eclesiástico.

Por su parte, el alcalde de Dos Hermanas ha subrayado que el nuevo proyecto, "fruto" de las "excelentes" relaciones entre el Ayuntamiento y el Arzobispado, dará lugar a un centro deportivo y nuevo templo que se convertirá en un "referente" de la provincia de Sevilla.

Francisco Rodríguez también ha destacado que la cooperación entre instituciones es "clave" para el progreso de la sociedad, así como establecer sinergias y trabajar con la "destacada labor social" que realiza la Archidiócesis.

De esta manera, la operación ha culminado un procedimiento administrativo que permitirá poner la parcela, calificada como suelo destinado a equipamiento docente, a disposición del proyecto promovido.

Según la Archidiócesis de Sevilla, un "nuevo paso" en su compromiso de acompañar el crecimiento de las nuevas áreas residenciales mediante la creación de espacios dedicados a la educación, la evangelización y la atención pastoral como "respuesta a las necesidades" de las familias que se establecen en Entrenúcleos.