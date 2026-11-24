Arden cinco vehículos en Gines (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco vehículos han salido ardiendo en la madrugada de este martes, 24 de noviembre, tras un incendio iniciado en uno de los mismos y propagado al resto debido a la proximidad de su estacionamiento, si bien no hay constancia de daños personales.

La Sala del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (CPEIS) recibió, a través del servicio de emergencias 112 Andalucía, varios avisos que alertaban de la presencia de un vehículo en llamas y del "riesgo de propagación" a automóviles próximos.

Así, una dotación del parque de Bomberos de Mairena del Aljarafe se desplazó hasta el lugar para realizar las labores de extinción.

Tal y como han precisado los profesionales, el incendio ha afectado, en distinto grado, a un total de cinco vehículos. El fuego ha quedado extinguido durante la madrugada y no se han registrado daños personales.