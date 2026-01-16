Los Arquillo interponen una querella contra ocho personas por injurias por la restauración de la Macarena en Sevilla

Archivo - Imágenes de la veneración de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena tras la actuación de mantenimiento y conservación, a 23 de junio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Francisco y David Arquillo, padre e hijo respectivamente, han interpuesto una querella por presuntos delitos de injurias contra entre ocho y nueve personas que "los habían injuriado en distintos blogs" tras la polémica restauración en la imagen de la Esperanza Macarena, que, cabe recordar, llegó provocar multitud de críticas en redes sociales y entre sus fieles.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, posteriormente, se dedujo testimonio y, finalmente, el tema ha sido repartido entre distintos juzgados, pues cada injuria sería una causa distinta.

La querella original recayó en el Juzgado de Instrucción 3, que archivó las diligencias previas en un auto con fecha de 20 de noviembre de 2025 por requisitos formales, al no aportar acto de conciliación previa y poder especial para interponer la querella.

Cabe recordar que ambos responsables directos de la imagen decidieron dimitir tras el episodio. Además, la Junta de Gobierno de la Hermandad pidió perdón a los hermanos y devotos por el "daño moral" que pudiese habido provocar la intervención de conservación y mantenimiento.