Arranca este domingo en Sevilla el III Campeonato de Andalucía de Campo a Través, que espera unos 5.000 visitantes

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, asiste a Villamanrique de la Condesa (Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La tercera edición del Campeonato de Andalucía de Campo a Través tiene previsto su inicio este domingo, 11 de enero, en Villamanrique de la Condesa (Sevilla). La presente edición contará con tres circuitos y 11 categorías. Asimismo, espera durante el fin de semana unas 5.000 personas, procedentes de toda Andalucía.

Con motivo de la presentación de la cita, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado de igual forma varias actuaciones programadas y ejecutadas en el polideportivo municipal y su entorno, con una inversión de la Diputación que ronda los 1,1 millones de euros.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la prueba se desarrollará en la Dehesa Boyal y la Zona Verde, con la participación de unos 1.500 corredores de todas las categorías.

Cabe enmarcar que Villamanrique ya acogió este campeonato en 2013 y 2019 y aspira a albergar en 2027 el Campeonato de España, según ha anunciado la Diputación. Al caso, el impacto económico directo se estima entre 100.000 y 150.000 euros.

Tal y como ha enmarcado la mencionada nota, el alcalde, Francisco J. Domínguez, ha destacado el "orgullo que supone para el municipio acoger esta cita deportiva". En la presentación ha participado también el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López.

Tras la presentación del campeonato, el presidente de la Diputación de Sevilla, junto a miembros del gobierno local, ha inspeccionado las obras ejecutadas y las actuaciones previstas en Villamanrique.

En concreto, ha conocido la renovación integral del complejo polideportivo municipal, que se iniciará en breve con una inversión de 871.514 euros del Programa Sevilla 2030 de la Diputación, así como la adecuación de todo el entorno del polideportivo, ya finalizada, con una inversión de 235.386 euros del Plan Más Sevilla.