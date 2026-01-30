Arranca en Sevilla el proyecto del Centro Deportivo Entreflores, con una piscina cubierta y actividades físicas

Entreflores en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla impulsa un proyecto para que el Centro Deportivo Entreflores se convierta en una instalación que, a través de la colaboración público-privada tanto en la inversión y ejecución de la obra como en la gestión posterior, tiene como objetivo "la dotación de una piscina con posibilidad de que sea cubierta y una amplia oferta de actividades físicas diseñadas tanto para usuarios a nivel individual como accesos para familias completas".

Según ha informado el Consistorio en una nota, tras el cese de la actividad comunicado por parte del Club Nudión, el Gobierno local ha asegurado que acometerá la transformación de la instalación en un espacio deportivo y social de primer nivel. Para ello, desde el IMD se están elaborando los pliegos necesarios para licitar la actuación en dicha instalación tanto en lo relativo a la inversión económica necesaria como en la gestión posterior del centro deportivo.

El Consistorio ha asegurado que ha constatado el interés de varias empresas en el proyecto, que se basa en una colaboración público-privada y tiene como objetivo dotar el espacio de unas instalaciones modernas y actuales, así como de una oferta completa de actividades físicas y acuáticas.