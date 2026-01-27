El arzobispo de Sevilla preside este miércoles una misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, en una misa celebrada en la Capilla de la Virgen de los Reyes. - CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Sevilla acoge este miércoles, a las 20,00 horas, una misa solemne en memoria de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que se saldó con 45 fallecidos, así como por el maquinista Fernando Huerta, joven sevillano que perdió la vida en el siniestro de Gelida (Barcelona) tres días más tarde.

Huerta estaba realizando prácticas en el convoy accidentado en la provincia barcelonesa. El maquinista sevillano, socio del Sevilla FC y hermano de la Hermandad de la Macarena, fue la única persona que falleció en ese accidente, que dejó cinco heridos graves, seis menos graves y 26 de carácter leve.

La celebración, que tendrá lugar en el trascoro de la Catedral, estará presidida por monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, "como signo de oración, consuelo y cercanía a las familias afectadas", y contará con la presencia de autoridades religiosas y civiles, que acompañarán con sus oraciones a las familias y allegados, tal como informa la Catedral en un comunicado.

La eucaristía podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Catedral de Sevilla. La Seo hispalense se suma así a otras celebraciones de esta naturaleza, como la que tendrá lugar el jueves en Huelva --cuya provincia resultó más afectada en la tragedia de Adamuz--, que se llevará a cabo en el Palacio de Deportes Carolina Marín, a las 18,00 horas del próximo jueves 29 de enero, por la limitación de aforo de la catedral, con presencia prevista de los Reyes Felipe VI y Letizia.

En la capital onubense, esta misa funeral estará concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello; por el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, y por el clero diocesano. Además, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidirá el altar.

En Córdoba, la misa funeral tendrá lugar finalmente el sábado 31 de enero, a las 18,00 horas, en la Mezquita-Catedral, tras estar inicialmente prevista para el jueves 29. La celebración litúrgica estará oficiada por el obispo de la Diócesis de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.