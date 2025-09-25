Asaja Sevilla rebaja las previsiones de aceituna de mesa a 495.000 toneladas por la falta de lluvia y alerta retrasos

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Sevilla ha celebrado este miércoles la Jornada de Aceituna de Mesa, que ha alcanzado este año su cuadragésimo tercera edición, donde ha alertado de retrasos en su campaña y ha rebajado las previsiones de aceituna a 495.000 toneladas.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, el encuentro, que se ha celebrado en Olivarera San José de Lora de Estepa S.C.A., gracias a la financiación de la Diputación de Sevilla y a la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur y de ASEGASA, ha reunido a más de un centenar de agricultores, a los que se les ha informado de los asuntos más relevantes que atañen al sector de la aceituna de mesa.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente de Olivarera San José de Lora de Estepa, Juan Ruíz, quien tras una última campaña que "no ha sido nada fácil", ha animado a los olivareros "a seguir luchando por un olivar sólido, innovador y sostenible, porque es nuestra herencia y nuestro legado".

A continuación, la delegada territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, María Isabel Solís, ha destacado "la importancia de un producto tan emblemático como es la aceituna de mesa para nuestra provincia, primera productora de Andalucía y de España". "Este cultivo, al igual que toda la agricultura y la ganadería, tiene un papel clave, no sólo para el campo y para la economía, sino que es una piedra angular para toda la sociedad y deberíamos hacer un frente común entre el sector y la Administración para defender su valor", ha afirmado.

Por ello, ha lamentado que la agricultura "tenga que convertirse siempre en moneda de cambio para que otros sectores salgan beneficiados, aunque cuando hay alguna crisis, como una guerra o la pandemia del Covid, siempre se demuestra su papel clave para garantizar los alimentos que la sociedad necesita para vivir".

Tras el acto inaugural, el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, ha ofrecido un análisis de los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla sobre la actual campaña de verdeo, destacando que las existencias iniciales han sido de 321.000 toneladas, un 6 % menos que la media de las últimas cinco campañas, y que la producción estimada hasta la fecha se situará previsiblemente en torno a 495.000 toneladas, un 7% por debajo del año anterior y un 3% por debajo de la media de los últimos cinco años, incluyendo los años de sequía.

Esto es debido a la adversa meteorología, con cinco meses sin ninguna precipitación en las principales zonas productoras, varias olas de calor consecutivas y el récord de altas temperaturas en estos últimos meses, a lo que se suma la falta de lluvias a corto plazo.