El Aula Abierta de Mayores de la UPO ratifica su convenio de colaboración con los municipios participantes

Acto de firma de convenios de colaboración con representantes de algunos de los municipios adscritos al programa Aula Abierta de Mayores de la UPO.

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha recibido este lunes la visita de representantes de algunos de los municipios que forman parte del programa Aula Abierta de Mayores. En concreto han sido los consistorios de Alcalá de Guadaíra, Aznalcóllar, Bormujos, Castilleja de la Cuesta, Gerena, Gines, Herrera, Lebrija y Pilas quienes han ratificado su compromiso con el Aula Abierta de Mayores de la UPO con la firma de sendos convenios de colaboración.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el acto, que ha estado presidido por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales, Laura Gómez Ruiz, por parte de la universidad; ha reunido al alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández-Garrido; a la alcaldesa de Bormujos, Dolores Romero López; al alcalde de Gerena, Javier Fernández Gualda; al alcalde de Gines, Romualdo Garrido Sánchez; al alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega Irizo; al delegado de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Pablo Chaín Villar; a la delegada de Educación, Infancia y Formación del Ayuntamiento de Lebrija, María Paula García Gutiérrez; a la delegada de Educación del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, Mª Ángeles Rodríguez Adorna; y al delegado de Economía, Hacienda, Turismo, Formación, Sanidad y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Herrera, Alejandro Jesús Suárez Pérez.

Además, también han estado presentes en el acto de rúbrica la directora académica del Aula Abierta de Mayores, Manuela Domínguez Orta, delegados y coordinadores locales de los diferentes ayuntamientos, así como miembros del equipo de vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales.

El programa Aula Abierta de Mayores es un programa universitario de formación científica, cultural y social que persigue mejorar la calidad de vida de los mayores de 50 años, "fomentando la participación activa y favoreciendo espacios de colaboración intergeneracional". Con la firma de estos convenios de colaboración, estos nueve municipios ratifican su compromiso con este programa académico, en el que actualmente participan 23 municipios y que cuenta con más de 1.300 estudiantes durante el curso 2025-2026.

Durante el curso, los alumnos del Aula Abierta de Mayores compaginan las asignaturas académicas impartidas por profesorado universitario y por docentes colaboradores de cada uno de los municipios con la celebración de seminarios académicos, jornadas culturales y el encuentro provincial, actividades enmarcadas dentro del Programa de Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional.

En contexto, este programa inició en el curso académico 2002-2003 y cuenta con más de 13.000 estudiantes a lo largo de su trayectoria en los dos ciclos formativos que conforman el programa --básico y de continuidad--. Actualmente forman parte de él los municipios de Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Aznalcóllar, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Casariche, Castilleja de la Cuesta, Dos Hermanas, El Viso del Alcor, Gerena, Gilena, Gines, Herrera, La Algaba, La Puebla de Cazalla, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Alcor, Pedrera, Pilas, Salteras, Santiponce y Tomares.

En suma, el Aula Abierta de Mayores de la UPO, gestionada por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, tiene como principal objetivo integrar a las personas mayores en la vida universitaria, "ampliando sus conocimientos y promoviendo su participación en la sociedad a través de actividades artísticas y culturales".

De esta forma, el programa Aula Abierta de Mayores, que en este curso académico cuenta con más de 1.300 mayores inscritos, está financiado por la Diputación de Sevilla, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, la Fundación La Caixa y los consistorios de los municipios adscritos al programa.