Avanzan las obras de saneamiento de la vía de servicio de Kansas City en Sevilla, cuyo cierre se extiende hasta agosto

Situación de la vía de servicio de la avenida Kansas City en Sevilla - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La avenida Kansas City de Sevilla está afrontando desde el mes de enero dos obras sobre su red de abastecimiento y saneamiento que están provocando una serie de afecciones al tráfico de la zona.

En primer lugar, el 19 de enero comenzó la actuación para renovar un tramo de la red de abastecimiento en la intersección con la calle El Mirador. Estos trabajos contemplan la sustitución de aproximadamente 115 metros de tubería de 200 milímetros, actualmente de hierro fundido de primera fabricación, por un tramo nuevo de fundición dúctil, según informó el Ayuntamiento.

Dicha intervención incluye además, la instalación de cuatro válvulas de seccionamiento; la sustitución de seis acometidas existentes; la incorporación de una nueva toma de agua potable, la demolición del pavimento necesario para ejecutar los trabajos y su reposicionamiento posterior con la misma terminación que la existente.

Estos primeros trabajos tienen un plazo de ejecución de 8 semanas y un presupuesto estimado de 51.000 euros + IVA.

LA VÍA DE SERVICIO CORTADA HASTA AGOSTO

En paralelo, el 26 de enero se iniciarion los trabajos para renovar la red de saneamiento en la calle Auxiliar de la avenida Kansas City, en el tramo situado entre calle Samaniego y el número 39, en el Distrito San Pablo-Santa Justa.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 28 semanas y tiene como objetivo la sustitución completa de la red de saneamiento existente, que "ha alcanzado su vida útil", según ha señalado el Ayuntamiento.

La actuación cuenta con un presupuesto de 994.545,67 euros (IVA incluido) e incluye la renovación de la conducción principal de saneamiento, la sustitución de acometidas e imbornales, reposición del firme de calzada y acerado afectados y la ejecución de una nueva capa de rodadura en todo el ámbito intervenido.

Durante los trabajos se procederá al corte total al tráfico rodado en la vía de servicio de los números impares de Kansas City, en el tramo objeto del proyecto. Los cortes se desarrollarán por fases para reducir el impacto en la movilidad.

Asimismo, el tránsito peatonal "permanecerá habilitado en todo momento, aunque podrá verse afectado puntualmente en las zonas donde sea necesario intervenir sobre las acometidas de vertido o reponer servicios afectados".

Debido a esta obras, las líneas 28 y A8 circularán en sentido Prado por la vía principal. Quedan suprimidas las paradas 533, antes del cruce con calle Compositor Luis Lerate, y la 411, próxima al cruce con Avenida El Greco.

En esta línea, se realizará una parada provisional en la auxiliar de la Avenida Kansas City, tras el cruce con el puente de la calle Samaniego.