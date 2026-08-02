Avanzan los trabajos de mejora de las redes de abastecimiento de Emasesa en el barrio del Porvenir de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, supervisa las obras de Emasesa para mejorar infraestructuras hidráulicas - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública de Aguas de Sevilla, Emasesa, en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, está ejecutando obras en la calle Valparaíso del barrio de El Porvenir, en el distrito Sur, con el objetivo de modernizar las infraestructuras hidráulicas, mejorar la accesibilidad y renovar el espacio público.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, los trabajos que se desarrollan desde el pasado mes de junio, supondrán la renovación de la red de saneamiento mediante la sustitución de antiguas canalizaciones por nuevas conducciones de mayor capacidad y eficiencia, tras una inversión de más de 77.000 euros. A esta intervención se une la reurbanización de la calle Juan Pablos, con una inversión cercana a los 95.000 euros, donde se ganarán más de una decena de plazas de aparcamientos.

En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz ha destacado que están renovando una infraestructura "básica" para garantizar "un mejor servicio a los vecinos y evitar problemas futuros en la red de saneamiento". Al mismo tiempo, ha indicado que aprovecharán la actuación para renovar el pavimento de la calzada y las aceras.

Las obras contemplan la instalación de nuevos tramos de tubería de distintos diámetros, la construcción y adecuación de pozos de registro, la incorporación de nuevos imbornales y la reposición integral de los pavimentos. Durante su ejecución se producen afecciones puntuales al tráfico y al tránsito peatonal.

Al hilo, Sanz ha agradecido la comprensión de los vecinos y ha señalado que son conscientes de "las molestias que pueden ocasionar unas obras de estas características", pero ha sostenido que son temporales y "absolutamente necesarias para disponer de unas infraestructuras que redundarán en un mejor servicio para todos".

Además, el alcalde ha comprobado el resultado de la actuación ya ejecutada en la calle Porvenir, donde Emasesa y la Gerencia de Urbanismo han renovado las redes de abastecimiento y saneamiento mediante una inversión superior a los 172.000 euros. "No solo mejoramos el estado de conservación de las redes hidráulicas y su capacidad para la recogida de aguas, sino que renovamos todas las acometidas, pozos e imbornales y transformamos completamente el espacio urbano con nuevos pavimentos que mejoran tanto la imagen como la funcionalidad de la calle", ha explicado.

Por otro lado, el proyecto incorpora mejoras en materia de accesibilidad, con la eliminación de barreras arquitectónicas, la adecuación de los pasos de peatones, la ampliación del acerado en el entorno del Centro de Salud El Porvenir y la reordenación del parterre situado frente al ambulatorio para facilitar el tránsito peatonal y garantizar un acceso más cómodo y seguro. Medida con la que el primer edil, ha defendido que buscan "espacios públicos más seguros y cómodos para todas las personas, especialmente para quienes tienen mayores dificultades de movilidad".

Para minimizar el impacto de las obras, la administración local ha habilitado pasarelas provisionales, señalización específica y recorridos alternativos para garantizar la movilidad peatonal durante la ejecución de los trabajos.