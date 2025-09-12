'Aventureras Gráficas' Se Prorroga Hasta Octubre En La Casa De La Provincia De Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla inaugura su programación expositiva de otoño 2025 con la prórroga, hasta el 12 de octubre, de la muestra 'Aventureras gráficas'. Comisariada por Francisco Cerrejón y organizada por el Área de Cultura y Ciudadanía, la exposición pone en valor la evolución artística del cómic español en los últimos veinte años a través de la obra de cinco de sus principales autoras.

Según ha informado la institución municipal en una nota, las obras reflejan, por un lado, el alto nivel del cómic producido en España y, por otro, la calidad gráfica y conceptual que estas autoras aportan a la cultura nacional. La sevillana María Medem presenta su última obra, Por Culpa de Una Flor, considerada uno de los principales títulos de 2023.

La valenciana afincada en Sevilla, Ana Penyas, aborda en Todo Bajo el Sol la realidad del diseño urbanístico en España. Nuria Tamarit reflexiona en Loba Boreal sobre el abuso a la naturaleza y su capacidad de defensa. Laura Pérez, en Nocturnos, retoma su universo onírico para reflexionar sobre la soledad y la sociedad actual.

Por su parte, Natacha Bustos ha trabajado para Marvel en Moon Girl y el Dinosaurio Diabólico, uno de los títulos 'superheroicos' más frescos y divertidos de los últimos años.

Asimismo, el próximo miércoles 17 se inaugurará la exposición Nueva desfiguración. Más allá de lo abstracto y lo figurativo, una producción de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. La muestra reúne obras de más de una veintena de artistas emergentes que han trascendido la tradicional dicotomía entre figuración y abstracción.

Comisariada por Celia Morgado, docente e investigadora de la Facultad, la exposición refleja la transformación reciente de los modos de imagen, representación y percepción en una nueva generación de artistas.

Por último, la Diputación ha enfatizado que todas las obras han sido seleccionadas por la Comisión de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes. La muestra podrá visitarse en la Sala Triunfo hasta el 12 de octubre.