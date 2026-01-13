Una avería en el pantógrafo de un tranvía en Sevilla suspende el servicio durante cerca de una hora

Imagen del metrocentro de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Metrocentro de Sevilla ha tenido que ser suspendido este martes durante cerca de una hora por una avería en el pantógrafo de uno de los vehículos a la altura del Prado de San Sebastián.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que se ha tenido que cortar el servicio a las 10,54 horas para poder remolcar el tranvía averiado.

Tras la intervención de los servicios del Ayuntamiento, el Metrocentro ha vuelto a la normalidad a las 11,50 horas.