Una avería en el pantógrafo de un tranvía en Sevilla suspende el servicio durante cerca de una hora

Imagen del metrocentro de Sevilla.
Publicado: martes, 13 enero 2026 13:04
SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Metrocentro de Sevilla ha tenido que ser suspendido este martes durante cerca de una hora por una avería en el pantógrafo de uno de los vehículos a la altura del Prado de San Sebastián.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que se ha tenido que cortar el servicio a las 10,54 horas para poder remolcar el tranvía averiado.

Tras la intervención de los servicios del Ayuntamiento, el Metrocentro ha vuelto a la normalidad a las 11,50 horas.

