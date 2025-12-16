El Ayuntamiento abre la segunda convocatoria del programa 'Éfeso Sevilla' para impulsar la inserción laboral

Logotipo del proyecto Éfeso Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto este martes la segunda convocatoria de "Éfeso Sevilla", el programa municipal cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que combina formación oficial, prácticas en empresas y acompañamiento personalizado para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de la ciudad. Este plazo permanecerá abierto hasta el próximo 30 diciembre a las 23,59 horas.

La nueva convocatoria incorpora itinerarios en ocupaciones con alta demanda como la operación y grabación de datos, mozo de almacén, camarero de piso, cajero-dependiente, cuidador de personas dependientes en instituciones, conductor de camión, carnicero, solador-alicatador, montador de instalaciones solares fotovoltaicas, vendedores técnicos, recepcionista en alojamientos y auxiliar de mantenimiento de aeronaves.

El delegado de Empleo, José Luis García ha destacado que el empleo es "la mejor política social". "Con Éfeso Sevilla transformamos formación en oportunidades reales de contratación, poniendo el foco en quienes más lo necesitan", ha subrayado.

El proyecto dispone de 9,77 millones de euros (85 % FSE+ y 15 % aportación municipal) y prevé la participación de 1305 personas en 87 itinerarios de entre 3 y 9 meses, todos ellos vinculados a certificados de profesionalidad válidos en toda la UE.

Además, contempla becas de 13,45 euro por día de asistencia para que nadie quede atrás por motivos económicos, y reserva el 76 % de los itinerarios a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral (desempleo de larga duración, mayores de 45 años -especialmente mujeres-, discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad), con 18 itinerarios específicos en las seis zonas con mayores necesidades de la ciudad.

Las solicitudes pueden presentarse a través de la Sede Electrónica municipal, en el Registro General y Registros Auxiliares del Ayuntamiento.

La información completa se puede encontrar en https://www.sevilla.org/servicios/empleo/efeso-sevilla/, en el correo efesosevilla@sevilla.org o en los teléfonos 955 470 933 / 955 471 044 / 955 472 483.