El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) concede ayudas al carné de conducir a 486 personas desempleadas

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y la delegada municipal de Empleo y Juventud, Paula Fuster. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

Un total de 486 personas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) obtendrán ayudas municipales para la obtención del carné de conducir en la segunda convocatoria del programa de subvenciones para la mejora de la empleabilidad impulsado por el Ayuntamiento. La iniciativa cuenta con una inversión cercana a los 300.000 euros y está dirigida principalmente a personas desempleadas, con especial atención a los menores de 30 años.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, las ayudas permiten subvencionar hasta el 100 por cien de los gastos asociados a la obtención de los permisos de conducir de clase B y C. En concreto, las cuantías máximas alcanzan los 700 euros para el permiso B1 y los 1.400 euros para el permiso de clase C, incluyendo el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Esta segunda convocatoria ha duplicado tanto el presupuesto como el número de beneficiarios respecto a la primera, en la que se concedieron ayudas a alrededor de 200 personas.

En este contexto, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que la formación y la mejora de la empleabilidad constituyen una "prioridad" para el gobierno municipal, subrayando que la obtención del carné de conducir supone un factor determinante para acceder a nuevas oportunidades laborales o mejorar las existentes. En este sentido, ha señalado que la alta demanda registrada en la primera convocatoria motivó el refuerzo presupuestario de este programa.

Por su parte, la delegada municipal de Empleo y Juventud, Paula Fuster, ha enmarcado que la convocatoria está abierta a personas empadronadas en la localidad que se encuentren en situación de desempleo o con contratos a tiempo parcial de hasta el 50 por ciento. Aunque pueden acceder personas de todas las edades, los jóvenes de hasta 30 años cuentan con mayor baremación, como medida de impulso al empleo juvenil.

La formación subvencionada deberá realizarse en autoescuelas de Alcalá de Guadaíra. Las personas beneficiarias deberán realizar tanto el examen teórico como el práctico y acreditar la asistencia a la formación obligatoria impartida por los centros homologados.

El listado de personas beneficiarias ya se encuentra publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal. El plazo para la aceptación de la subvención permanecerá abierto hasta el próximo 22 de diciembre, trámite que deberá realizarse igualmente por vía electrónica.