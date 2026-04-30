El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) convoca diez plazas de Policía Local

Imagen de Archivo de Agentes de Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha convocado diez plazas de Policía Local; ocho de ellas por sistema de oposición en turno libre, y las otras dos por el sistema de concurso en turno de movilidad. Tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el plazo de participación se abre desde el jueves 30 de abril y hasta el próximo 28 de mayo.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la tramitación será electrónica a través de la web del Ayuntamiento ('https://alcalaguadaira.convoca.online/') donde está disponible toda la documentación de bases y modelo de solicitud.

La delegada municipal de Recursos Humanos, Teresa García Cruz, ha explicado que para el equipo de gobierno "es una prioridad la apuesta por la cobertura de plazas para el mejor desempeño del trabajo profesional y del servicio a la ciudadanía".

En este sentido, el Ayuntamiento está desarrollando, desde el Departamento de Recursos Humanos, una "importante apuesta por la mejora del servicio al ciudadano" en Oferta Pública de Empleo (OPE), con la convocatoria de plazas libres en distintos departamentos, ha recordado García Cruz.

El Consistorio ha puesto en marcha la OPE correspondiente a 2026, que contempla un total de 74 plazas, distribuidas entre 31 de acceso libre --donde se incluyen también las reservadas al sistema de movilidad-- y 43 de promoción interna.

Según la delegada, con esta planificación apuestan desde la administración local "por combinar la incorporación de nuevos profesionales con el reconocimiento a la experiencia y la trayectoria del personal municipal".