Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) convoca para este jueves pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha convocado para este jueves un pleno extraordinario para debatir el estado de la ciudad, "poner en marcha cuanto antes los proyectos pendientes y mantener a pleno rendimiento la gestión municipal", entre otras cuestiones, según ha informado el equipo de gobierno en un comunicado.

Esta convocatoria se ha formalizado tras la solicitud firmada por todos los grupos de la oposición, que fue entregada en la tarde del pasado viernes al secretario municipal.

"Se trata de no perder ni un minuto más en temas que no sean ejecutar proyectos y llevar a cabo las mejoras que reclaman los ciudadanos y que necesita nuestra ciudad", ha destacado el gobierno local, que, además, ha insistido en que "la alcaldesa es la primera interesada en dar a conocer el estado real de Alcalá, por lo que no tienen ningún inconveniente en celebrar este pleno, sino todo lo contrario".

De esta forma, el gobierno local defiende su gestión, "tanto de forma interna con la mejora de la situación económica municipal (reducción de la deuda, disminución del plazo de pago a proveedores o superávit de tesorería), como de forma externa en temas principales como el apoyo al empleo, el emprendimiento e instalación de nuevas empresas".

MEJORAS EN EDUCACIÓN Y APOYO AL COMERCIO

Además, desde el Consistorio han señalado "las mejoras en la educación con las obras en colegios, los premios al mérito académico o cesión de suelo para el nuevo instituto", además de otras cuestiones "como las obras de rehabilitación urbana por toda la ciudad o la dinamización turística y el apoyo al comercio".

El equipo de gobierno ha recordado que, "en el interés por avanzar iniciativas en beneficio de los vecinos de Alcalá de Guadaíra", se ha presentado en el pleno extraordinario de la semana pasada dos propuestas de modificación presupuestaria para poder llevar a cabo varias obras en distintas zonas, así como la gestión del Auditorio Municipal 'Riberas del Guadaíra' y 'La Procesadora' para jóvenes emprendedores que no fueron apoyadas por el resto del grupos.

Por último, el ejecutivo municipal también ha anunciado una Oferta Pública de Empleo "antes del plazo de un mes", tal y como se comprometió en el pleno del pasado enero.