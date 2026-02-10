Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa en la restauración del Libro de Reglas de la Hermandad del Cautivo

Restauración del libro de reglas de la Hermandad del Cautivo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, ha explicado que se está llevando a cabo la restauración del Libro de Reglas de la Hermandad del Cautivo del municipio.

La actuación se desarrolla gracias a la segunda convocatoria de las subvenciones municipales de Bienes Muebles del patrimonio artístico y cultural impulsada desde el Área de Identidad del Ayuntamiento de Alcalá, según ha destacado el Consistorio en una nota.

El documento intervenido es "el documento más importante producido por una hermandad, siendo su contenido de carácter gubernamental, administrativo y jurídico". La pieza en cuestión, constituye "un elemento patrimonial singular, por su carácter excepcional, un testimonio documental único que recoge la organización, normas y prácticas devocionales de la Hermandad en el momento de su fundación, y de manera más específica, en el contexto histórico de la postguerra española y los años 50 del pasado siglo XX en Alcalá de Guadaíra Representa una fuente primaria de información sobre la religiosidad popular, estructuras organizativas y usos litúrgicos de la época".

El Ayuntamiento ha indicado que el libro "presentaba un mal estado de conservación que desvirtuaba parcialmente su estética y algunos de sus materiales (concretamente el cartón de las tapas) son causa de alteración".

Las principales causas de alteración son "la escasa calidad de alguno de sus materiales constitutivos, el propio uso para el que fue concebido y un deficiente mantenimiento sufrido en algún momento de su historia".

El Libro de Reglas está siendo restaurado en el taller de Rocío Hermosín, conservadora y restauradora alcalareña especializada en documentos gráficos. Las rasgos más destacables de la intervención consisten en recuperar las características materiales y funcionales de los bienes y, además, dotarlo de elementos protectores que faciliten su manejo y aseguren su futura permanencia.

"Con esta iniciativa desde el Ayuntamiento se pretende que seamos capaces de conocer y identificar mucho más el valor patrimonial de alguna de estas obras que han formado parte de la convocatoria de subvenciones y que durante mucho tiempo han pasado desapercibidas para los ojos de alcalareños y visitantes y que, gracias al Ayuntamiento, irán recuperando su aspecto habitual y enriqueciendo el patrimonio alcalareño", ha concluido Rivas.