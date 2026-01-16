El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) organiza las semifinales del segundo Concurso de Canción Andaluza

Concurso de Canción Andaluza en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha anunciado que este fin de semana acogerá las semifinales del segundo Concurso de Canción Andaluza que se organiza desde el Ayuntamiento con el objetivo "ir posicionando a Alcalá como una referencia también en el panorama andaluz de la copla y la canción andaluza".

Así lo ha comunicado el delegado de Cultura y responsable del área municipal de Identidad, Christopher Rivas, haciendo una invitación a la población a disfrutar de este evento gratuitamente en la sede de la entidad colaboradora, la Peña Flamenca La Soléa de Alcalá. Según ha recogido el Consistorio en una nota, una veintena de artistas participarán en estas semifinales estos días 16 y 17 --21,00 horas--, tras ser seleccionados en la primera fase del mismo que contó con hasta 30 solicitudes de inscripción.

Rivas ha insistido en la importancia de "la puesta en valor de la identidad a través de la música", resaltando "la buena acogida del concurso que ha recibido solicitudes de artistas no sólo de distintas provincias de Andalucía, sino también de otros puntos del estado".

Finalmente, los ocho artistas seleccionados se disputarán la final el domingo 1 de febrero (12,00 horas) en el Teatro Gutiérrez de Alba. El acceso será gratuito, con invitaciones a recoger en la Casa de la Cultura y en la web de entradas del Ayuntamiento, entradas.alcaladeguadaira.es.

La cuantía de los premios será la siguiente: 2000 euros para el primer premios, 1000 euros para el segundo clasificado, 700 euros para el tercero y 100 euros para cada uno de los restantes cinco finalistas. La entrega de los mismos se hará al término de la final.