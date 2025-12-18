El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reafirma su compromiso con la prevención del acoso laboral

Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha reafirmado su compromiso con "la total transparencia y el rigor administrativo" en la gestión de cualquier procedimiento relacionado con la prevención del acoso y la protección de la salud laboral.

Según una nota remitida por el Consistorio, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales ha indicado que "actúa en todo momento de acuerdo con el procedimiento administrativo y el protocolo establecido, quedando todas ellas debidamente registradas, documentadas y trazables dentro del expediente administrativo".

Asimismo, han señalado que el expediente se instruye con "plena transparencia" por los servicios técnicos competentes, llevándose a cabo una investigación interna por parte del área de Prevención de Riesgos Laborales y del Servicio de Recursos Humanos, conforme a los procedimientos establecidos.

En este sentido, han asegurado que durante la tramitación se analizan todas las alegaciones y documentación aportada, se recaban informes técnicos del Servicio de Recursos Humanos. Además, se da traslado a la persona señalada para que ejerza su derecho de defensa y se examinan antecedentes administrativos, resoluciones, órdenes de servicio y datos objetivos relacionados con la organización del trabajo y los hechos denunciados.

El Ayuntamiento ha reseñado que todas estas actuaciones constan por escrito en el expediente administrativo, "lo que evidencia el funcionamiento normal de los mecanismos de control interno".

Respecto a una denuncia formulada recientemente, el Ayuntamiento ha afirmado que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, "una vez seguido el procedimiento establecido y descrito anteriormente, emite informe de conclusiones, en el que se concluye que no procede declarar la existencia de acoso, ni discriminación laboral".

El Gobierno municipal ha reiterado "su compromiso firme con la prevención de cualquier forma de acoso, con la igualdad y con una gestión pública responsable y transparente", y ha lamentado que se hayan difundido informaciones que "no reflejan fielmente la realidad documental del expediente administrativo".