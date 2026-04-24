El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) abre la convocatoria de apoyo al asociacionismo vecinal con más de 172.000 euros

Vecinos de centros cívicos de la localidad alcalareña. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, abre este viernes, 24 de abril, la convocatoria de dos líneas de subvenciones destinadas a las asociaciones vecinales que suman un presupuesto superior a los 172.000 euros.

Se trata de las ayudas dirigidas a sufragar las actividades culturales y de convivencia, junto a los gastos de mantenimiento y funcionamiento, y el alquiler de los locales de aquellas que no tienen sede propia. La tramitación podrá realizarse durante un mes por la sede electrónica municipal Sede Electrónica de Alcalá de Guadaíra, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Así lo ha explicado la delegada de Participación Ciudadana, Teresa García, quien insiste en que el apoyo al asociacionismo y al movimiento vecinal "sigue siendo una prioridad" porque es "fundamental" potenciar la participación y la convivencia. Concretamente, la línea 1, referida a las actividades y gastos, cuenta con un presupuesto de 94.700 euros. Así, se establecen como gastos subvencionables la realización de talleres, cursos de formación, fiestas populares entre vecinos o concursos.

Asimismo, se incluyen gastos de monitores o profesionales debidamente acreditados, material de oficina no inventariable, publicidad relacionada con la organización de la sede o actividades de la asociación, gastos de conexión a internet, e incluso algunos gastos corrientes de funcionamiento.

"La función de las asociaciones vecinales y las actividades que desarrollan, tanto culturales como formativas, son esenciales porque contribuyen a la mejora de la convivencia y la cohesión social e intergeneracional y nuestro compromiso es ponerlo en valor porque además fomentan nuestras tradiciones", ha señalado la edil.

Paralelamente, se pondrá en marcha la línea 4 un total con 77.847 euros para ayudas al alquiler de sedes con el objetivo de dar cobertura al 100% de todas las entidades vecinales que así lo soliciten. "Nuestras asociaciones vecinales constituyen la vía más rápida para la comunicación entre los ciudadanos y la administración y debemos propiciar las condiciones más óptimas para que realicen su labor, como unas instalaciones adecuadas", ha apostillado.

Teresa García ha destacado que las entidades vecinales "realizan una labor de apoyo al vecindario, de dinamización formativa y cultural, de interacción social, y especialmente de conocimiento de las condiciones de habitabilidad y convivencia y saben de primera mano las demandas y necesidades de cada barrio".

Por último, la delegada ha explicado que "las subvenciones anuales, que benefician al total de la red vecinal con más de una treintena de entidades, no son el único apoyo municipal al movimiento vecinal, sino que también está el convenio de colaboración con la Federación, e independientemente de las cuestiones económicas, el trato, el diálogo y la colaboración conjunta para una participación real y beneficiosa para toda la ciudad".

Además, ha continuado, "Alcalá es un gran ejemplo de entidades vecinales activas, preocupadas por los demás y con una fuerte vocación social".