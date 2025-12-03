El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) agradece a entidades y colectivos su compromiso en el Plan de Actuación Integrado

Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Centro de la Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido un acto en el que las entidades sociales, vecinales agentes sindicales y económicos que han participado en la elaboración del PAI alcalareño han sido los protagonistas. La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, han presentado las líneas estratégicas de este Plan por el que el la Administración local ha recibido catorce millones de euros, del Ministerio de Hacienda, cofinanciado en un 85 por ciento por Feder, para desarrollar los nuevos proyectos de la ciudad. Este acto ha contado con la presencia de miembros del Equipo de Gobierno y una "amplia representación" de los diferentes sectores de la sociedad alcalareña.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la primera edil ha expresado su agradecimiento por la participación a todas las personas que han hecho posible la elaboración del PAI, que ha resultado un proyecto ganador y ha sido reconocido desde el Ministerio como el tercer mejor proyecto entre las grandes ciudades de Andalucía. Al respecto, ha declarado que "es en buena medida gracias a este proceso participativo que es un ejemplo de liderazgo compartido que demuestra que desde la colaboración y la corresponsabilidad podemos alcanzar un modelo de ciudad más avanzado con una visión integral de la ciudad".

De esta forma, la alcaldesa ha valorado que se encuentran "frente a una oportunidad para emprender un proceso de transformación de la ciudad que permita el bienestar presente sin comprometer el futuro", y ha precisado que tienen que "anticipar el cambio para convertirlo en oportunidad", a través de una "actitud proactiva" y con un plan "que nos guíe, que es Alcalá Futura, un plan que ayude a encontrar ese equilibrio necesario entre el desarrollo económico, social y ambiental y asegurando nuestra calidad de vida sin comprometer nuestras señas de identidad".

Al respecto de este plan, ha asegurado que ya tiene resultados "muy visibles" en la ciudad que permiten ver ese modelo equilibrado en el que se está trabajando, con ejemplos como la rehabilitación del Molino de la Mina y la remodelación integral de la calle. Hay otros ejemplos incluidos en la Edusi de Alcalá de Guadaíra, ejecutada en su totalidad en el marco comunitario anterior, como el Centro de la Igualdad, "donde se ha recuperado un espacio urbano degradado, generando mayor permeabilidad y cohesión vecinal, favoreciendo además la micro actividad económica de la zona".

Por su parte, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha explicado que el PAI alcalareño, que se desarrolla bajo el lema 'Una transformacion con identidad propia', supone un conjunto de actuaciones transformadoras que tiene como objetivo "mejorar la vida de los alcalareños". Asimismo, ha apuntado que "tiene un marco temporal de 2025 a 2029 y servirá para impulsar el Plan Estratégico General 'Alcalá Futura' en el que la ciudad lleva años trabajando igualmente con el apoyo de fondos europeos". Al hilo, ha indicado que "arrancó en 2018 con la Edusi --fondos Feder para el Desarrollo Urbano-- y tuvo continuidad con los fondos obtenidos en el Plan de Recuperación Transformación y Resilencia Next Generation".

En contexto, el Plan de Actuación Integrado de Alcalá de Guadaíra contempla unos objetivos alineados con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con los planes autonómicos y nacionales. Además de la segunda fase de reurbanización de la calle Nuestra Señora del Águila, y Plaza del Cabildo, "destacan los proyectos para la renaturalización del viario urbano al objeto de conectarlo con el Monumento Natural y la creación de un centro integral de biodiversidad en las instalaciones de la actual Piscina de San Juan". Tal y como ha señalado el Consistorio local, dicho plan se articula en tres grandes líneas de acción para la ciudad como son la transformación urbana, la transformación inclusiva, y una tercera línea correspondiente a la transformación natural.

La primera línea de Transformación Urbana tiene como objetivo "revalorizar el casco histórico y su conexión con el entorno patrimonial", y contempla la ejecución de grandes actuaciones tales como la segunda fase de remodelación de la calle Nuestra Señora del Águila, y la Plaza del Cabildo, el Centro de Interpretación del Castillo, la rehabilitación de edificios como la Casa Pósito y la conexión de la Plaza del Duque y Nicolás Alpériz con el Monumento Natural.

Por otro lado, la integración del Monumento Natural Riberas del Guadaíra en la vida urbana es "uno de los grandes retos fundamentales del PAI". Para ello, el segundo de los proyectos, Transformación Natural, lleva consigo grandes acciones como la remodelación de la calle San Francisco como Puerta Verde del Guadaíra, la creación de un Centro de la Biodiversidad, en la actual piscina de San Juan y la puesta en marcha de una Red de Pasillos Verdes.

Por su parte, el tercer proyecto, la Transformación Inclusiva, está destinado a la dimensión social y vinculada con la promoción de políticas de igualdad, el impulso de la cohesión social y la innovación en la economía, de ahí que entre los principales proyectos se contemple un Centro Integrado de Formación en el Madroño, programas de ayudas y subvenciones para empresas y emprendimiento local, y un sistema de inteligencia artificial (IA) para que acerque y haga más accesible los Servicios Sociales ofrecidos a los colectivos más vulnerables.

Tras la presentación de los nuevos proyectos, Jiménez se refirió a que "estamos ante una transformación que debe ser compartida, y de ahí el reconocimiento a todas aquellas entidades que estáis ayudando a construir este modelo de gobernanza colaborativa, un modelo que nos permitirá tener en cuenta todas las visiones de la ciudad que aseguren su desarrollo sostenible e integrado".

CONVOCADAS TRECE PLAZAS DE FUNCIONARIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha convocado trece plazas de auxiliares administrativos (subgrupo C2) de personal funcionario de carrera por turno libre, de las que doce serán de turno libre y una reservada a turno de discapacidad. Tras publicarse en el BOE de 2 de diciembre la resolución referente a la convocatoria para proveer dichas plazas, se abre el plazo de presentación de solicitudes desde este miércoles 3 de diciembre de 2025 al próximo 2 de enero de 2026. Esta nueva convocatoria se suma otras siete plazas nuevas de administrativo que recientemente cerró su plazo de inscripción sumando una veintena de plazas libres de funcionarios en el último trimestre.

Por su parte, la delegada municipal de Recursos Humanos, Teresa García Cruz, ha explicado que para el equipo de Gobierno es "una prioridad la apuesta por la cobertura de plazas para el mejor desempeño del trabajo profesional y del servicio a la ciudadanía", y ha detallado que siguen apostando "por el empleo estable, la mejora de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades de acceso a la Administración pública garantizando un proceso de selección transparente basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad", con el objetivo de "reforzar las distintas áreas del Ayuntamiento y garantizar una Administración más eficiente y cercana a la ciudadanía".

De este modo, tal y como ha concretado García, el Consistorio está desarrollando, desde el Departamento de Recursos Humanos, una "importante apuesta" por la mejora del servicio al ciudadano en OPE con la convocatoria de plazas libres en distintos departamentos, la creación de bolsas de trabajo, y la proyección laboral de los trabajadores municipales. En cuanto a estas trece plazas de funcionarios auxiliares administrativos, la convocatoria, bases e inscripciones están disponibles para las personas interesadas en la plataforma 'https://alcalaguadaira.convoca.online'.