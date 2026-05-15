El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) confirma la celebración del espectáculo 'Carnaval de Primavera' "sin censura"

Archivo - Imagen de archivo de la comparsa DSAS3 (de Jesús Bienvenido) gana el primer premio en la modalidad de comparsa. A 14 de febrero de 2026 en Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de las delegaciones de Fiestas Mayores y Juventud, ha confirmado la celebración este sábado a partir de las 17,00 horas, del espectáculo 'Carnaval de Primavera', que incluye en el cartel a agrupaciones del carnaval de Cádiz a las que esta semana el Partido Popular había pedido la prohibición de cantar parte de su repertorio en el Parque Centro de la ciudad.

Según ha afirmado el Consistorio, las agrupaciones 'El Sindicato', la chirigota 'Una chirigota en teoría' y las comparsas 'DSAS3' de Jesús Bienvenido y 'Las Jorobadas' podrán completar sus actuaciones sobre el escenario del céntrico parque alcalareño, tras quedar sin efecto la denuncia presentada --y posteriormente retirada-- por el PP de Sevilla para que se prohibiese interpretar algunas letras de sus actuaciones.

En ese sentido, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha visitado esta mañana el Parque Centro donde tendrá lugar el evento y ha valorado de forma positiva que "haya prevalecido el sentido común y el mandato de la Constitución Española". Asimismo, la edil ha señalado que "siempre defenderán la libertad de opinión" y "en contra de cualquier prohibición o censura de las ideas".

Además del espectáculo del Carnaval gaditano, el público asistente podrá disfrutar de 'Food Trcuk Planet', con degustación de comida variada y múltiples actividades para toda la familia mediante, cantajuegos, talleres y tributos musicales.