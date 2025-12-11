El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) coordina el operativo para las salidas de las Cabalgatas de Reyes Magos

El Ayuntamiento de Alcalá coordina el operativo para las salidas de las Cabalgatas de Reyes Magos - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado de que ha puesto en marcha la coordinación del operativo especial para las próximas salidas de las Cabalgatas de Reyes Magos de la ciudad. En la mañana de este jueves se ha celebrado la reunión del conocido como Plan Caramelos, encuentro en el que se organizan los dispositivos de seguridad, limpieza y tráfico que acompañarán a los Heraldos Reales y a las tres cabalgatas que recorrerán Alcalá entre los días 4 y 6 de enero. A partir del 12 de diciembre, además, se activará el Plan Especial de Navidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la sesión ha estado presidida por la delegada municipal de Fiestas Mayores, Rocío Bastida; el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado; y la delegada de Comercio, Paula Fuster. También han participado representantes de las tres cabalgatas, miembros de la Policía Local, Protección Civil, Aira Gestión Medioambiental, la Asociación de Hosteleros y personal técnico de las áreas municipales implicadas en tráfico, equipamientos urbanos y servicios operativos.

Durante la reunión se han analizado los recorridos, el operativo especial de limpieza, las necesidades de seguridad, el control de tráfico y aparcamientos, la colocación de vallas, la revisión de cables y alturas, el apoyo sanitario y las inspecciones previas.

La delegada de Fiestas Mayores ha destacado "el buen funcionamiento y la experiencia acumulada de un dispositivo plenamente consolidado", poniendo en valor la profesionalidad de los trabajadores municipales y la colaboración de entidades y voluntarios que cada año participan en uno de los eventos con mayor afluencia de público de la ciudad.

Alcalá de Guadaíra cuenta con tres cabalgatas. La Asociación Amigos de los Reyes Magos organiza la comitiva de los Heraldos Reales, que recorrerá la zona centro el 4 de enero, así como la gran Cabalgata del día 5 que atravesará numerosos barrios del municipio. El día 6, la ciudad contará con dos cabalgatas de distrito: por la mañana la de la Asociación Reyes Magos Campo de las Beatas, en la zona sur, y por la tarde la de la Asociación Reyes Magos Silos, por la zona noroeste.

Los Heraldos Reales iniciarán su recorrido el 4 de enero a las 18,30 horas en la Plaza del Derribo, continuando por Alcalá y Ortí, Cervantes, Plazuela, Mairena, Santa Ana, San Sebastián, Plaza de la Almazara, Pepe Luces y finalizando en la Casa de la Cultura sobre las 20,30 horas. La Cabalgata de Reyes del 5 de enero saldrá a las 17,00 horas desde la calle Escultor Duque Cornejo y avanzará por distintos puntos de la ciudad hasta regresar al mismo punto, con hora estimada de entrada a las 20,50 horas.

Por su parte, el día 6 de enero, la cabalgata del Campo de las Beatas partirá a las 11,30 horas desde la calle Reyes Católicos y recorrerá una amplia zona del distrito, con hora prevista de llegada a las 14,30. Por la tarde, la Cabalgata de Reyes Silos comenzará su itinerario a las 17,00 horas desde la Avenida Mar Mediterráneo y finalizará a las 21,00 horas tras recorrer numerosas calles del distrito noroeste.