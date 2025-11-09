El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) y Ecovidrio culminan una campaña por el reciclaje que ha llegado a 10.000 domicilios

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Ecovidrio han culminado la campaña 'EcoBarrios', una iniciativa de sensibilización ciudadana que ha llegado a 10.000 domicilios del centro urbano y las urbanizaciones El Junco y Jardín de Alcalá con el objetivo de "impulsar el reciclaje y mejorar las tasas de recogida selectiva en el municipio".

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la campaña promocional se ha realizado entre el 8 de septiembre y el 6 de octubre con un equipo de educadores medioambientales y valiéndose del "posterior análisis de datos de herramientas de inteligencia artificial (IA)".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha destacado el "compromiso activo" de la ciudadanía con el reciclaje y la protección del medio ambiente para que el municipio "siga a la vanguardia en materia de sostenibilidad y protección de nuestro medio natural".

De este modo, se han analizado los datos de recogida y las características sociodemográficas del municipio, en el que han identificado las zonas "con mayor potencial de mejora" en la recogida de vidrio. Con esta información, se han planificado quince puntos de "afluencia clave" donde se han llevado a cabo acciones presenciales.

Más allá del "necesario cuidado" del medio ambiente, el Consistorio ha apuntado que esta campaña para el fomento del reciclaje favorece un escenario en el que las Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio van a bonificar la tasa de basura de aquellos hogares alcalareños comprometidos con el reciclaje.

Así, en el primer año habrá una bonificación del 15% para el reciclaje de orgánica, en el segundo año del 20% por el vidrio y del 25% el tercer año por reciclar el plástico. Este ahorro será proporcional al volumen de reciclaje, que se medirá "a través de un aplicativo con tarjetas identificativas y lectores digitales que se instalarán en los contenedores de reciclaje".

Los resultados de la campaña reflejan un "alto grado" de conocimiento y satisfacción entre la ciudadanía. Así, el 82,9% de los vecinos han conocido la campaña "gracias a la carta informativa y los carteles" y el 58,5% ha estado al tanto de la ordenanza municipal de reciclaje, "aunque un 41% aún la desconoce".

Asimismo, casi la totalidad de las personas entrevistadas --en concreto, un 98,8%-- ha mostrado una "fuerte predisposición" a mejorar sus hábitos de reciclaje tras la campaña, el 80,8% separa correctamente los residuos y el 78,7% recicla vidrio.

Por otra parte, del estudio se desprende que solo un 7,4% no recicla vidrio, principalmente por falta de espacio en casa (55%) o falta de costumbre (14,7%), el 86,9% está satisfecho con la red de contenedores y el 99,6% sabe dónde se encuentra el más cercano. En resumen, la acogida de la campaña informativa y de sensibilización ha sido en un 92,8% positiva y el 95,3% ha subrayado la calidad de los materiales empleados para su divulgación.

MOVILIZACIÓN CIUDADANA

Durante las visitas, los educadores ambientales "explicaron la importancia del reciclaje y la correcta separación de residuos" y en el 74% de los casos, las explicaciones fueron escuchadas por dos o más personas a la vez, lo que multiplica "el efecto de sensibilización". Al hilo, las zonas de mayor impacto fueron aquellas dedicadas al recreo (41,4%) y al comercio (18,8%), lo que demuestra "la eficacia de la acción en espacios de alta afluencia".

La campaña 'EcoBarrios' ha contribuido a consolidar el compromiso ambiental de Alcalá de Guadaíra, que incentiva la colaboración ciudadana y acerca el reciclaje a cada hogar bajo el lema 'El cambio empieza en tu casa, el cambio empieza en tu barrio'.

Tal y como ha indicado la Administración local, el vidrio que se deposita en los contenedores se recicla en tu totalidad y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, "de forma indefinida y sin perder las propiedades originales". Actualmente, se reciclan siete de cada diez envases de vidrio en nuestro país, un "sencillo gesto" que se traduce en "numerosos beneficios ambientales relacionados con la lucha contra el cambio climático".

Finalmente, el Ayuntamiento ha apuntado como ejemplo que con solo diez botellas de vidrio se consigue ahorrar la energía que consume un 'smartphone' durante casi un año y se evita así la emisión de gases de efecto invernadero que genera un coche en quince kilómetros.