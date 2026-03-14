El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) reabre plazo inscripción de programa de empleabilidad Relanza-T hasta 23 de marzo

Presentación del proyecto Relanza-T. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Empleo, reabre hasta el 23 de marzo el plazo de inscripción de la primera convocatoria del proyecto Relanza-T, orientado a "mejorar la empleabilidad de personas en búsqueda activa de empleo mediante itinerarios formativos especializados en sectores de alta demanda laboral".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, en esta reapertura se ofertan aquellos itinerarios que aún tienen plazas disponibles. En concreto, estos abarcan áreas con proyección laboral como hostelería, turismo, informática, energía y servicios socioculturales, y su diseño se basa en el análisis actualizado de las necesidades del tejido productivo local, así como "en la colaboración con entidades, centros formativos y empresas".

Así lo ha manifestado la delegada de este área, Paula Fuster, quien ha reiterado el compromiso municipal con el empleo por su importancia para la vida de las personas. "Este proyecto, que va a beneficiar a más de 800 personas, tiene una gran capacidad para mejorar un aspecto de la vida de las personas clave para su desarrollo económico, social y emocional y por tanto prioritario para nuestro Equipo de Gobierno, el empleo", ha detallado, al tiempo de mostrarse convencida de que "desde las administraciones locales tenemos la posibilidad y el deber de trabajar en esta materia y de que podemos hacer aportaciones muy importantes".

En contexto, la propuesta municipal consta de 34 itinerarios formativos en distintos niveles de "sectores clave de alta demanda" que están llamados a crear mayor demanda de empleo en general y en particular en Alcalá.

En concreto, se ha precisado que desde los relacionados con la informática y la automatización --lenguajes de programación, aplicaciones y páginas web, sistemas informáticos, de automatización industrial, mantenimiento de sistemas domóticos, o montaje de sistemas microinformáticos-- a servicios de estética, peluquería, atención a personas mayores, servicios de restauración, repostería, catering, elaboración de productos cárnicos, comercio y marketing, pasando por albañilería, fontanería, jardinería, control de plagas, climatización, soldadura, redes de agua o sistemas fotovoltaicos.

Con un total de 31.570 horas formativas, Relanza-T cuenta en total con 62 itinerarios compuestos por formación específica, transversal y complementaria. Fuster ha incidido en que "el programa está complementado con una visión global de la formación y la persona que nos hace que también se desarrolle esa formación transversal y complementaria, además de las materias específicas de cada itinerario".

Asimismo, la anterior edición ya arrojó un alto índice de inserción laboral y en esta ocasión el presupuesto es de casi el doble y, por tanto, se ampliarán las oportunidades para los vecinos de Alcalá en situación de búsqueda de empleo. El programa Relanza-T supone una aportación del Ministerio de Política Territorial de casi seis millones de euros --5,7 millones, concretamente-- cofinanciados en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento.

Desde el Consistorio se destaca la meticulosidad con el que se ha diseñado el proyecto, contando con todos los actores involucrados en el empleo, desde la propia administración, hasta las entidades y los centros formativos y las empresas. Asimismo, Relanza-T cuenta con una web con todos los detalles desde donde se pueden realizar las inscripciones, en concreto, 'https://relanza-t.alcaladeguadaira.es/'.