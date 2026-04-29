Adelante Andalucía critica "el maltrato por infrafinanciación" de la educación universitaria pública

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas Luis Rodrigo en la manifestación en deferensa de la universidad pública. - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas Luis Rodrigo ha asistido en la mañana de este miércoles a la manifestación en defensa de la universidad pública donde ha criticado "el maltrato por infrafinanciación de la educación universitaria por parte de la Junta de Andalucía, con unas políticas que benefician claramente a las iniciativas privadas en detrimento de la pública".

Rodrigo ha criticado "los recortes que por falta de financiación han tenido que asumir en los últimos años los centros universitarios públicos de toda Andalucía" y ha puesto el foco en el "cada vez mayor endeudamiento de los estudiantes".

"En los últimos diez años se han multiplicado por cuatro los préstamos para poder estudiar una carrera. No podemos permitir que la única solución para poder acceder a la universidad sea endeudarse", ha dicho, al tiempo que ha considerado que esto sucede "porque desde la Junta de Andalucía se beneficia de forma sistemática a las iniciativas privadas".

Según Rodrigo, "se le da facilidades a la universidad privada", punto en el que ha recordado que "hace un año vimos cómo una Universidad como la de Granada, con siglos de historia y un prestigio enorme, no recibía autorización de la Junta para impartir un grado en Inteligencia Artificial y, al poco tiempo, una universidad privada que lo incluía tuvo luz verde de la Junta".

El candidato de Adelante Andalucía ha abogado como solución planteada por esta formación "para fortalecer la educación universitaria pública" el "revertir el retroceso" de los últimos años. "Queremos blindar una inversión que sea, como mínimo, del 1% del PIB andaluz en Universidades. Con esto aumentaremos sus recursos", ha dicho, apuntando que además van "a paralizar la implantación de nuevas universidades privadas en nuestro territorio".

Por otra parte, también ha incidido en la propuesta de Adelante para acabar con las externalizaciones en el personal y los servicios que prestan las universidades a día de hoy, así como un aumento de la financiación a la investigación universitaria. "La investigación no puede depender de intereses privados. Es un trabajo fundamental para el avance de la sociedad, y debe responder al interés general", ha concluido Rodrigo.

