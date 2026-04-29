Montero apuesta por "vivienda pública accesible" en la actual "grave crisis" y afea a Moreno mirar "para otro lado"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, interviene en la clausura de una jornada, celebrada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), de prevención de riesgos laborales. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, ha alertado este miércoles de que esta comunidad autónoma "vive una grave crisis de vivienda" mientras el presidente de la región, Juanma Moreno (PP-A), "mira para otro lado", al tiempo que ha reivindicado en este contexto la apuesta por una "vivienda pública accesible".

Son ideas que la candidata socialista ha venido a trasladar en un apunte publicado en su cuenta en la red social 'X' que comienza reprochando a los diputados andaluces del PP que hayan votado en el Congreso "en contra de limitar la subida del alquiler a 360.000 andaluzas".

Montero ha aludido así a la votación, este pasado martes en el Pleno del Congreso, de la que salió derogado con los votos del PP, Vox y Junts el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar.

"¿Para quién trabaja el PP, para los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda, o para la gente trabajadora de nuestra comunidad?", se ha preguntado la dirigente socialista, que ha aseverado que "Andalucía vive una grave crisis de vivienda" mientras "su presidente mira para otro lado", ha criticado.

Frente a ello, Montero ha aseverado que "Andalucía merece y necesita un Gobierno del lado de la gente", y ha concluido su apunte sentenciando que "el 17 de mayo las y los andaluces podrán elegir entre vivienda pública accesible o Moreno Bonilla".

