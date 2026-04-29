El PP de Almería destaca el "avance" de Andalucía en materia de VPO durante estos últimos siete años

La coordinadora de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del PP andaluz y candidata del PP de Granada al Parlamento andaluz, Rocío Díaz, en un encuentro en Almería. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del PP andaluz y candidata del PP de Granada al Parlamento andaluz, Rocío Díaz, ha destacado en Almería la política de vivienda que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz en estos siete años.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Díaz ha valorado que esta comunidad autónoma es la primera con una Ley de Vivienda propia, que entró en vigor este mes de enero. "Hay una hoja de ruta clara, facilitar el acceso a la vivienda a cerca de 200.000 andaluces entre 2026 y 2030", ha precisado.

En este sentido, Díaz ha explicado que "Andalucía ha pasado a estar entre las comunidades autónomas que más vivienda protegida impulsan, más de 15.700 VPO en siete años, cuadruplicando las cifras anteriores". Además, ha relatado que "no es casualidad, sino que supone el efecto de una política planificada y sostenida en el tiempo".

En contexto, Díaz ha mantenido un encuentro en el que ha estado presente la vicesecretaria de Agricultura del PP almeriense, Aránzazu Martín, y los responsables de los colegios de arquitectos, aparejadores y administradores de fincas, así como del sector inmobiliario de la provincia. En él se han tratado las peculiaridades de la provincia de Almería, y han hecho énfasis en que "han puesto a disposición de los almerienses más promociones, más suelo y más facilidades para que puedan acceder a una vivienda".

Así, ha concretado que, "gracias a las medidas del Gobierno de Juanma Moreno", se han concedido "más de once millones de euros en ayudas a promotores para la construcción de viviendas protegidas en alquiler en la provincia y se han conseguido aflorar suelos para la construcción de más de 2.500 viviendas protegidas en ciudades como Almería y Roquetas de Mar".

Igualmente, ha aprobado un Decreto-ley que ofrece "herramientas útiles y efectivas a los ayuntamientos para que aumenten la oferta de vivienda protegida", al que se han adherido 38 municipios almerienses con casi medio millón de habitantes.

En el encuentro, la coordinadora del PP Andaluz ha corroborado el trabajo llevado a cabo en Almería, resaltando "la apuesta en materia de rehabilitación del Gobierno de Juanma Moreno", con una inversión de 25 millones de euros en rehabilitación y accesibilidad "beneficiando a miles de familias".

Además, gracias a estas políticas, se han regenerado barrios enteros que habían estado "históricamente abandonados", como el edificio de El Patio, en la avenida de Pescadería, o los bloques de pisos de la barriada de Los Pintores y El Zapillo.

En esta línea, Díaz ha apostillado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha ayudado con más de 5,5 millones de euros en avales hipotecarios a coste cero a 360 jóvenes almerienses de hasta 40 años para adquirir su primera vivienda", a través del programa Garantía Vivienda Andalucía, que puso en marcha la Junta en 2023.

En suma, la responsable del Vivienda del PP ha demostrado que "otra forma de gobernar es posible" y que "frente a la parálisis que se vivió durante muchos años en la Junta en materia de vivienda, ahora hay dirección, gestión y resultados, por parte del ejecutivo andaluz".

