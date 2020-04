El Ayuntamiento de Almadén (Sevilla) reparte 1.200 mascarillas entre sus vecinos y sigue sin contagios confirmados

ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almadén de la Plata (Sevilla), gobernado por José Carlos Raigada (Cs), ha informado este martes de que va a repartir más de 1.200 mascarillas quirúrgicas entre los habitantes del municipio tras la adquisición de las mismas con cargo a una ayuda de la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, que dirige Juan Marín (Cs), según un comunicado de dicha formación.

El alcalde de Almadén ha explicado que "parte de los 19.000 euros recibidos" de dicha Consejería han sido destinados a comprar esas mascarillas que serán repartidas "casa por casa entre aquellos habitantes que estén empadronados en el municipio y estén en edad de poder utilizarlas".

Un reparto que se suma a otros que ya ha realizado anteriormente el departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de forma aleatoria a "aquellas personas aquejadas de enfermedades graves o de avanzada edad que las hace especialmente vulnerables".

Raigada ha manifestado su "enorme satisfacción" ante el hecho de que "Almadén de la Plata sea uno de los pocos municipios de la provincia de Sevilla que aún no tiene ningún caso confirmado por coronavirus". "Así queremos que siga siendo", ha enfatizado. "Esto ha sido gracias al comportamiento ejemplar de nuestros vecinos", ha señalado el alcalde naranja, agregando que junto con las mascarillas serán entregadas cartas de agradecimiento a los vecinos.

Además, el primer edil almadenero ha explicado que el resto de la citada ayuda de la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local será empleada en más material de protección y limpieza para todo el municipio, así como para cubrir otras necesidades.

No obstante, José Carlos Raigada ha advertido que "no podemos bajar la guardia porque la pandemia aún no ha remitido", por lo que ha pedido a sus vecinos "seguir respetando escrupulosamente todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias". "Si seguimos haciéndolo como hasta ahora, podremos vencer al virus y retomar nuestras vidas", ha concluido el alcalde de Almadén de la Plata.