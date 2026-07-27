El Ayuntamiento de Antequera nombra Hijo Adoptivo al investigador de la Universidad de Sevilla Leonardo García

El catedrático del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, Leonardo García - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El catedrático del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla, Leonardo García, ha sido distinguido por el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) como Hijo Adoptivo de la localidad, dentro de las distinciones que el consistorio otorga cada año con motivo del Día de Santa Eufemia y Antequera. García Sanjuán es uno de los arqueólogos españoles "de mayor prestigio internacional" en el estudio del megalitismo, la Prehistoria Reciente y la arqueología del paisaje.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la trayectoria de García ha contribuido a consolidar el prestigio científico internacional de los Dólmenes de Antequera y a convertirlos en una "referencia mundial para el estudio del megalitismo y de las primeras sociedades monumentales de Europa". Su trabajo ha reforzado científicamente la relación de Menga con la Peña de los Enamorados y de El Romeral con la sierra de El Torcal.

Además, sus investigaciones han aportado algunos de los principales argumentos que sustentaron la declaración del Sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la Unesco en el año 2016.

Su vinculación con el Sitio de los Dólmenes de Antequera cuenta ya con más de 20 años de trayectoria y ha resultado "fundamental" para renovar el conocimiento científico sobre Menga, Viera, El Romeral y el paisaje que los rodea. Sus investigaciones han permitido interpretar los monumentos "no como construcciones aisladas, sino como elementos integrantes de un gran paisaje ritual y simbólico".

Al hilo, García ha sido uno de los responsables científicos del proyecto MEGA, promovido por la US, y ha coordinado los estudios derivados de la excavación arqueológica desarrollada en el dolmen de Menga en 2005. Estas investigaciones han permitido profundizar en su secuencia constructiva, su cronología, los materiales arqueológicos encontrados y los diferentes usos e interpretaciones del monumento a lo largo de casi 6.000 años.

De esta manera, el Tribunal de Honores y Distinciones del Consistorio antequerano se ha reunido este lunes, 27 de julio, para aprobar las Distinciones Municipales Honoríficas correspondientes al año 2026, que serán concedidas el próximo miércoles 16 de septiembre en la antigua Real Colegiata de Santa María a mediodía. El órgano ha estado presidido por el alcalde, Manuel Barón, y ha contado también con la participación de los concejales Elena Melero y Pilar Ruiz; el exalcalde Ricardo Millán, así como los exconcejales Juan Álvarez y Rafael Romero y Justo Muñoz, que ha actuado como secretario.