El Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) pide a la Junta que haga pruebas a cien de sus empleados municipales

ARAHAL (SEVILLA), 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), gobernado por Miguel Ángel Márquez (IU), ha solicitado a la Consejería de Salud y Familias que aplique test de diagnóstico de coronavirus Covid-19 a unos cien empleados de servicios municipales de la localidad declarados como esenciales.

Según el Ayuntamiento, "a día de hoy, los únicos test realizados al personal municipal han sido a la plantilla de ayuda a domicilio", siendo "urgente la necesidad de que se articulen las gestiones oportunas para realizar estas pruebas diagnósticas también al personal municipal que se encuentra en constante exposición al virus y al cual hay que ofrecer las mejores garantías posibles para desempeñar su trabajo".

Por eso, el Consistorio de esta localidad pide a la Junta que "se realicen las gestiones necesarias y oportunas con la mayor celeridad posible, para que se puedan realizar test de Covid-19 a los/as trabajadores/as municipales que se encuentran ejerciendo servicios esenciales y que diariamente están expuestos a riesgo de contagio debido a las mismas", como son 25 agentes de la Policía Local, cuatro bomberos, 16 efectivos de Protección Civil, once trabajadores de la limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, once efectivos del servicio de jardines u once personas de la limpieza de edificios municipales, hasta sumar un total de cien empleados.

"Las administraciones locales ya están realizando una inversión muy importante en materia de prevención del virus y necesitan urgentemente que el resto de Administraciones Públicas les faciliten las herramientas necesarias, legales y económicas para seguir sumando fuerzas en la lucha contra esta pandemia", concluye el Ayuntamiento de Arahal.