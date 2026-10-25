El Ayuntamiento defiende que recuperar la línea 27 amplía los servicios de la línea exprés de Sevilla Este

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Movilidad y presidente de Tussam, Álvaro Pimentel, ha remarcado este domingo que la línea 27 atiende la demanda que anteriormente cubría la Exprés Este, ampliando las posibilidades de desplazamiento.

Ello, tras las críticas vertidas durante la jornada por los socialistas, que expresaban que esta línea lleva a cabo "un recorrido que ya existía pero que ahora cuenta con peores frecuencias y se cubre con autobuses de un solo módulo, lo que reduce drásticamente su capacidad de viajeros".

El delegado ha considerado que "presentar como una mejora la vuelta a un servicio con menos cobertura demuestra una profunda desconexión con las necesidades de la ciudadanía y un profundo desconocimiento de las necesidades en materia de movilidad de un barrio como Sevilla Este".

"La línea 60 ha venido a prestar un servicio que antes no existía. Facilita los desplazamientos al trabajo, a los centros de estudio y también a las consultas médicas programadas entre semana. Su programación responde a esas necesidades reales, mientras que la demanda dominical no justifica actualmente su funcionamiento ese día. Los recursos públicos deben organizarse con rigor para ofrecer el servicio allí donde los ciudadanos lo necesitan", ha explicado.