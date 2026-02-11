El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) abre una ludoteca de tarde en periodo lectivo para facilitar la conciliación

Archivo - Dos niñas saltan en un castillo hinchable en el marco del campus de conciliación impulsado por el Consistorio estas Navidades. - AYTO.DE MAIRENA - Archivo

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha puesto en marcha la Ludoteca Municipal 2026, un servicio público gratuito dirigido a familias del municipio con niñas y niños de entre 3 y 16 años, cuyo objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral "ofreciendo un espacio seguro, educativo y de ocio en horario de tarde".

Tras las buenas experiencias de los campus matutinos y vacacionales de Semana Santa, verano y Navidad, la nueva ludoteca municipal funcionará del 2 de marzo al 19 de junio de 2026, de lunes a viernes, en horario de 16,00 a 20,00 horas, y tendrá su sede principal en el CEIP Guadalquivir, con actividades puntuales que se desarrollarán también en el Complejo Deportivo Cavaleri y en la Casa de la Juventud, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Con esta ludoteca, el Consistorio amplía la respuesta municipal a las necesidades diarias de las familias de la localidad a la hora de conciliar, y lo hace garantizando a la vez que sus hijos e hijas estén en un entorno educativo, seguro y gratuito.

El servicio contará con 30 plazas, gestionadas de forma flexible mediante plazas fijas y variables, y estará dirigido a menores empadronados en Mairena del Aljarafe cuyos progenitores o tutores se encuentren trabajando o en búsqueda activa de empleo.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 22 de febrero, y las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por correo electrónico a través de la dirección mairenacorresponsable@efimonser.es, acompañadas de la documentación exigida en las bases. La comunicación de admisión, reserva o exclusión de plazas se realizará a finales de febrero y la ludoteca iniciará su actividad el 2 de marzo.

Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo municipal por reforzar las políticas de conciliación, igualdad y apoyo a las familias, dentro de la programación municipal y con financiación del Plan Corresponsables, consolidando una red de servicios públicos que favorecen la corresponsabilidad y la cohesión social en Mairena del Aljarafe.