Labores De Plantación En El Término Municipal De Mairena Como Imagen De Recurso - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha convocado un concurso público para la compra de 430 árboles, 720 arbustos y 1.200 plantas para renovar zonas ajardinadas y crear nuevos espacios verdes en el municipio. El suministro incluye también materiales auxiliares de jardinería para recuperar zonas verdes que se encuentran deterioradas.

Entre las especies de árboles previstas, 80 naranjos amargos, 56 robles sedosos, 48 árboles parasol chinos y 40 olivos, detalla el Consistorio en una nota de prensa. Se trata de especies adaptadas a las características del municipio, por lo que su mantenimiento será sostenible.

En cuanto a arbustos, en el suministro destaca un centenar de rosales y otro de plantas crasas o suculentas, añade el comunicado. En este sentido, el delegado de Infraestructuras, José Luis Girón, ha señalado que el deseo del Gobierno local es que Mairena tenga más zonas verdes y que las que ya existen "estén en mejores condiciones".

"Esta inversión --ha continuado-- forma parte de la modernización de los espacios verdes y de la jardinería, que seguirán mejorando la calidad de vida de Mairena y la prepararán mejor para el futuro".

El contrato cuenta con un presupuesto de 224.000 euros, impuestos incluidos, y está cofinanciado en un 85% por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y en un 15% por el Ayuntamiento.

El suministro se realizará durante los dos próximos años, con posibilidad de realizar una nueva compra durante los dos años siguientes a través de la pertinente prórroga, y forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Mairena'Econectada', con el que el Ayuntamiento impulsa proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la transformación urbana, social, ambiental y digital del municipio.

El PAI está incluido en la iniciativa local 'Ayer Hoy Mairena' y cuenta con nueve millones de euros de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), financiada por con fondos Feder.