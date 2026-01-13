El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) publica la resolución definitiva de las ayudas a la vivienda

Archivo - El alcalde de Mairena, Antonio Conde, junto a una de las viviendas de su localidad, como imagen de recurso. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha publicado la resolución definitiva de personas solicitantes beneficiarias y excluidas de las ayudas del Consistorio a la vivienda.

En una nota de prensa, el alcalde, Antonio Conde, ha afirmado que "hemos doblado el presupuesto y vamos a seguir aumentándolo, pero también hago un llamamiento, porque es imprescindible que el resto de administraciones se tomen en serio esta cuestión y sean valientes e innovadoras en la solución de este problema".

En este sentido, el Ayuntamiento ha duplicado en un año el presupuesto destinado a esta medida, que asciende ahora a 80.000 euros. Este incremento refuerza el compromiso municipal con el acceso y la estabilidad residencial, ya que la convocatoria contempla ayudas de hasta 1.000 euros para el pago del alquiler, hasta 800 euros para la fianza o 500 euros para gastos de notaría y registro en la compra de la primera vivienda, además de ayudas para cubrir deudas de alquiler o hipoteca y deudas de comunidad.

La resolución definitiva puede consultarse en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica municipal, accesible desde la página web del Ayuntamiento. En esta convocatoria se han presentado 113 solicitudes de personas físicas empadronadas y residentes en Mairena con al menos un año de antigüedad.