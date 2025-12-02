El Ayuntamiento organiza el 14 de diciembre una nueva edición de 'Sevilla sobre Ruedas'

Sevilla sobre Ruedas. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes una nueva edición de 'Sevilla sobre Ruedas' el domingo 14 de diciembre. Se trata de una actividad completamente gratuita en la que los participantes parten simultáneamente de cuatro puntos de la ciudad y a lo largo de sus recorridos van confluyendo hasta unirse en una única marcha que llega unida a la explanada que hay frente al Centro Deportivo San Pablo.

Según una nota del Consistorio, antes de iniciar cada marcha, los participantes reciben en los puntos de salida una camiseta conmemorativa y un tique para los sorteos que se realizan tras la llegada al Centro Deportivo San Pablo, donde también se puede disfrutar de exhibiciones y talleres por parte de distintas entidades deportivas.

Una de las novedades de esta edición es que la marcha que partirá con los participantes de los distritos Triana y Los Remedios tendrá su punto de concentración e inicio en la calle Antonio Bienvenida y no en el Parque de los Príncipes como en años anteriores.

Además de la calle Antonio Bienvenida, el resto de marchas saldrán desde los parques Amate, Miraflores e Infanta Elena. En las cuatro, la hora de concentración de los participantes será las 11,30 horas para realizar el reparto de camisetas y tiques para los sorteos, y el inicio de las marchas será a las 12,00 horas.

La distancia aproximada de todas las marchas es de unos 7 kilómetros y la llegada a la explanada frente al Centro Deportivo San Pablo está prevista entre las 13,30 y las 13,45 horas.

Por su parte, la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, ha destacado "el carácter recreativo y abierto de esta actividad en la que pueden participar personas de cualquier edad, diseñada para familias y grupos de amigos y que ofrece una magnífica oportunidad para disfrutar de cualquier tipo de vehículo a ruedas sin motor".

En este sentido, Tena ha indicado que "precisamente para facilitar la participación de todas las personas que lo deseen, las marchas transitan a un ritmo muy tranquilo, de paseo, y además se producen varias paradas a lo largo del recorrido para favorecer la reagrupación de todos los participantes".

El objetivo de 'Sevilla sobre ruedas' es fomentar el uso de vehículos a ruedas sin motor para fomentar el ejercicio físico y la movilidad sostenible. Es una actividad totalmente gratuita, abierta a personas de todas las edades, que no precisa inscripción previa, tan sólo acudir a uno de los cuatro puntos de salida, y que prevé congregar a unos 4.000 participantes.