El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) presenta las propuestas escénicas para los teatros de La Villa y Antonio Gala

LA RINCONADA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El hall del Centro Cultural de La Villa ha acogido la presentación de la programación de los Centros Culturales de La Rinconada (Sevilla) para esta primavera. Cuatro meses de artes escénicas que traerán a los teatros de La Villa y Antonio Gala un tota de doce propuestas diferentes, de reputadas compañías andaluzas y nacionales, que copan todos los públicos, y que ponen en valor "la identidad y la memoria; reivindican a la mujer y la madurez; se comprometen con la reflexión crítica de la sociedad actual; innova en formatos y lenguajes; posiciona a las artes escénicas como un lenguaje universal de encuentro y motor social".

Según ha informado el Ayuntamiento del municipio en una nota, una presentación que ha contado con la I Teniente de Alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, y un nutrido grupo de artistas que estarán sobre las tablas de los teatros municipales. "Lanzamos con una enorme ilusión la Programación Cultural de Primavera de La Rinconada, una programación para todos los públicos, para todos los gustos, y que tiene un alto componente de identidad, de apuesta por la creación andaluza, donde el humor está presente, la música es un valor, y hay una fuerte temática social de igualdad, donde está Lorca y el trabajo en torno a la Generación del 27".

Sin duda, "La Rinconada se consolida como el motor de las artes escénicas de la provincia de Sevilla", ha afirmado Raquel Vega. La responsable municipal de Cultura ha adelantado que "sumamos también Estación de las Letras, que tendrá como preludio la entrega de Premios Almudena Grandes de Novela y Ensayo; sacaremos las artes escénicas a la calle con Esprim; nuestro Museo Urbano seguirá sumando nuevas obras en torno a la figura de El Quijote o El Principito; exposiciones; acciones patrimoniales y festivales de música*como el Viking Fest o el Graveras Rock".

"Todo ello para un municipio que es referente en creación en todas las disciplinas artísticas", ha añadido. La programación llega con espectáculos que rescatan y reflexionan sobre figuras y hechos históricos, como Lorca o la Guerra Civil. La compañía Sebastián Haro abre la temporada con 'La hora detenida', un monólogo de Borja de Diego donde la actriz Lola Gutiérrez da vida a las mujeres de la "trilogía rural" de García Lorca, que vieron su historia concluir en tragedia con el asesinato del poeta. Llegará el viernes 27 de febrero.

Por otro lado, Caramba Teatro traerá el sábado 9 de mayo, '¡Ay, Carmela!'. Guillermo Serrano y Paula Iwasaki son Carmela y Paulino, una pareja de actores que cruza por error la línea que separa los dos bandos contrincantes de la Guerra Civil. Otro de los espectáculos es'El asesino de la regañá' de Sofía Aguilar Prod, con las que se reflexionará, desde el humor, sobre la identidad local y los cambios de valores frente al turismo, y tendrá lugar el 21 de marzo en el Antonio Gala.

Asimismo, el Consistorio ha indicado que programas como 'Creadoras en el epicentro' combaten el "edadismo" en la danza, defendiendo la corporalidad madura como un patrimonio vivo y una fuente de conocimiento que no debe ser silenciada por motivos de edad. 'Tres mujeres. Solo de danza' es el espectáculo propuesto con Isabel Vázquez, Salud López y Manuela Nogales. Se presentará el jueves 12 de marzo en La Villa.

INNOVACIÓN EN FORMATOS Y LENGUAJES

La programación apuesta por formatos híbridos, como el "espectáculo en vivo con alma de podcast"; en 'Llamen sin pasar' de Charo Urbano, actriz y creadora digital que trae un show diferente, fresco y sin complejos, que combina música en directo, sketches, sesiones interactivas y entrevistas con invitados de todos los mundos posibles. Será el sábado 7 de marzo en el Antonio Gal.

'Starman.El musical' de Adriático Records es una obra escénica musical donde tiene lugar un viaje estratégico por la música pop y rock en inglés de los años 50, 60, 70 y 80. Una orquesta de músicos, cantantes y bailarines se dan cita en un impresionante espectáculo audiovisual lleno de luz, color y música. Una proyección de cine será el hilo conductor y se presentará el viernes 8 de mayo en La Villa.

Por otro lado, la compañía catalana Inhabitants crea espectáculos de alta calidad artística con un mensaje crítico sobre la sociedad actual. Llega con 'La isla del tesoro' el 10 de abril en La Villa, una historia de piratas y de Jim que en su viaje deberá reconocer el bien y enfrentarse al mal.

Patricia Ruiz es creadora, intérprete y coreógrafa cuyas piezas reflejan universos poéticos que plasman la diferencia humana y su riqueza. 'FLORes' es un solo de danza para infancia y familias, en una pieza perfumada de ternura y belleza que viaja por distintas maneras de expresar el alma que habita en las flores. Se presentará el viernes 17 de abril en La Villa.

FOMENTO DE LA CREACIÓN LOCAL Y ANDALUZA

La compañía gaditana 'La Tirana Producciones' traen el espectáculo 'Palaboda' en la que cuenta la entrañable historia de Begoñita y Juanmanué que tendrán que ponerse de acuerdo para la ansiada boda que tanto espera ella y de la que tanto huye él.

La celebración del Día Mundial del Teatro, que posiciona a las artes escénicas como un lenguaje universal de encuentro y motor social en el municipio, llega con una Gala conducida por el actor Jerónimo Arenal, junto con el Centro de Artes Escénicas y Visuales de La Rinconada, para proponer un viaje emocional y poético que traza un paralelismo entre las etapas del amor y las del propio teatro. En dicho evento se reconocerá con el Premio Nacional Factoría Creativa de las Artes Escénicas a Histrión Teatro.

La venta de entradas Cultura se pondrá a disposición de la ciudadanía dos formas de conseguir las entradas para los espectáculos. Así, para facilitar la compra de entradas, éstas pueden adquirirse a través de la web entradas.larinconada.es. También ofrece la compra presencial de las mismas en el Centro Cultural de La Villa, de lunes a viernes de 10,00 a 13,00 horas o desde una hora antes del comienzo del espectáculo.