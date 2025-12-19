El Ayuntamiento de Sevilla abre un nuevo parque canino en el Parque Norte de Pino Montano

Nuevo parque canino en el Parque Norte de Pino Montano en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha finalizado este viernes la creación de un nuevo parque canino en el Parque Norte de Pino Montano. La actuación ha contado con una inversión de 32.076 euros.

Según una nota remitida por el Consistorio, este nuevo espacio incluye la instalación de un circuito agility completo, un nuevo cerramiento perimetral, accesos de doble puerta y la ampliación del conjunto de zonas dedicadas al esparcimiento canino.

Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que el proyecto ha permitido incorporar una segunda área de esparcimiento canino en una nueva ubicación dentro del parque, lo que amplía la capacidad del recinto y mejora la distribución de los usos. Para ello se han instalado nuevos tramos de vallado, se han ejecutado anclajes para los distintos elementos del circuito agility y se han habilitado accesos seguros con sistema de doble puerta para evitar fugas, reorganizando el espacio de manera más funcional.

Por su parte, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado la importancia de esta intervención "para crear un lugar más seguro, más cómodo y mejor equipado, con dos zonas diferenciadas y un circuito agility que amplía las posibilidades de uso". Asimismo, ha añadido que "la redistribución del espacio también permite atender las quejas de algunos vecinos por los ruidos en la zona más cercana a las viviendas, logrando un uso del parque más equilibrado y respetuoso".

ACTUACIONES EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD

Esta actuación se integra en el conjunto de mejoras que el Ayuntamiento de Sevilla está desarrollando en los parques y zonas verdes del Distrito Norte desde abril de 2024, con intervenciones continuadas en conservación, mantenimiento y modernización de los espacios públicos.

En paralelo, en el Parque Norte de Pino Montano, el Ayuntamiento ha llevado a cabo trabajos de reparación de caminos de albero, renovación de mobiliario urbano y mejoras en el sistema de riego, contribuyendo a un mejor uso y estado general del parque.

En el Parque Cross San Jerónimo, el Consistorio ha ejecutado una actuación integral de refuerzo del cerramiento perimetral, con la reposición de vallas, mallas y postes dañados, así como trabajos de pintura y mejora de pérgolas y accesos. Además, se ha modernizado el sistema de riego mediante la automatización y sustitución de programadores, mejorando su eficiencia y control.

En el Parque San Jerónimo se han restaurado más de 7.900 metros cuadrados de caminos de albero, mientras que en el Parque Aprendices de Renfe se ha instalado césped artificial con un nuevo juego infantil, se ha renovado el mobiliario urbano y se han realizado mejoras en el sistema de riego y en las zonas ajardinadas.

El Parque Ciudad de la Imagen ha sido objeto de una importante intervención, con el refuerzo y reparación de su cerramiento perimetral, la instalación de nuevas mesas de picnic, la renovación de papeleras y diversas actuaciones de mantenimiento del sistema de riego y de los accesos.

En el Parque José María de los Santos se ha automatizado el riego, se ha instalado una fuente con pulsadores a dos alturas y se ha renovado el mobiliario urbano, mientras que en el Parque Sur de Pino Montano y la urbanización P-7 se han reparado caminos, renovado bancos y papeleras y mejorado las zonas ajardinadas.

Además, el Ayuntamiento ha desarrollado actuaciones de mejora en distintas plazas, glorietas y jardines del distrito, con trabajos de reposición vegetal, mejora de parterres, sustitución de elementos de riego vandalizados, aporte de tierra vegetal y refuerzo de cerramientos, dentro de un trabajo continuado de mantenimiento y conservación de los espacios verdes.