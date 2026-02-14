Ayuntamiento de Sevilla alcanza 57% de la campaña de recogida de naranja amarga, condicionada por semanas de lluvias

Ayuntamiento de Sevilla alcanza 57% de la campaña de recogida de naranja amarga, condicionada por la lluvia. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, sitúa en el 57% el avance de la campaña municipal de recogida de naranja amarga. En este periodo se han retirado más de 1,8 millones de kilos de naranja y se ha actuado en más de 25.700 naranjos.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha recordado en una nota que "la campaña se planificó con antelación y comenzó en la primera quincena de diciembre, lo que permitió adelantar trabajos".

En este sentido, ha señalado que "hasta la llegada del tren de borrascas tras Reyes, la recogida avanzaba un 9% más rápido que en la campaña anterior, situándose en torno al 40% de ejecución".

Desde el Consistorio han indicado que el desarrollo de la campaña "se está viendo claramente condicionado por el encadenamiento de episodios de lluvia registrados, con casi 21 días muy seguidos de precipitaciones, lo que ha reducido de forma significativa los días hábiles de trabajo".

Han explicado que la recogida de naranja amarga no puede realizarse con normalidad durante la lluvia por motivos de seguridad y operatividad, ya que implica riesgos para los trabajadores, dificulta el uso de maquinaria y reduce la eficacia del servicio.

"Con lluvia no se puede recoger naranja con seguridad, y esa es una responsabilidad que no vamos a eludir", ha subrayado Rincón, quien ha indicado que la reducción de jornadas hábiles "tiene un impacto directo en el ritmo global de la campaña".

No obstante, ha puesto en valor que "cada vez que el tiempo ha dado una tregua, el operativo ha respondido con buen rendimiento y eficacia, permitiendo seguir avanzando".

Pese a este contexto meteorológico excepcional, el Ayuntamiento mantiene todo el dispositivo desplegado, con 200 trabajadores de Parques y Jardines y el refuerzo de 100 efectivos de Lipasam, preparados para actuar de manera intensiva en cuanto el tiempo lo permita. "Los medios están y los equipos están preparados; lo que necesitamos son días secos", ha afirmado.

La recogida se está desarrollando de forma progresiva en todos los distritos, con especial incidencia en aquellas zonas con mayor densidad de naranjos. Hasta la fecha, el mayor volumen de retirada se concentra en Este-Alcosa-Torreblanca, donde se ha actuado sobre 7.444 naranjos y se han retirado 741.976 kilos de naranja amarga.

Le siguen Nervión (3.054 naranjos y 228.983 kilos), Cerro-Amate (2.835 naranjos y 198.445 kilos), Triana (3.142 naranjos y 169.220 kilos) y Macarena (3.193 naranjos y 124.288 kilos), entre otros distritos. Estas cifras reflejan un avance condicionado por la meteorología.

En este sentido, Rincón ha destacado "el gran trabajo que están realizando los equipos de Parques y Jardines y de Lipasam en una campaña especialmente compleja" y ha subrayado que "la profesionalidad y la coordinación entre ambos servicios están siendo claves para aprovechar al máximo cada jornada en la que se puede trabajar con seguridad".

La comparación con la campaña anterior permite dimensionar el impacto del temporal con una diferencia del 8,4% porcentuales por la reducción de días hábiles provocada por las lluvias continuadas, con casi tres semanas consecutivas en las que no ha sido posible trabajar con normalidad.

"No es una cuestión de planificación, sino de meteorología y de seguridad", ha concluido Evelia Rincón, quien ha asegurado que "en cuanto el tiempo nos dé una tregua, seguiremos recuperando ritmo para completar la campaña con la mayor eficacia posible".