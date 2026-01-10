El Ayuntamiento de Sevilla anuncia el corte total de la calle Teodosio por obras de Emasesa hasta el 28 de febrero

Obras en la calle Teodosio. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este sábado que está previsto el corte total de la calle Teodosio, en el tramo de las calles Juan Rabadán y Santa Ana, desde el próximo lunes, 12 de enero hasta el 28 de febrero, motivado por el avance de las obras de Emasesa en dicha vía.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el plan de tráfico propuesto establece las medidas de la calle Santa Ana, tramo San Vicente-Teodosio, queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes. Además, la calle Teodosio, tramo calle de la Dalia-Santa Ana, queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

Por otro lado, la calle Teodosio, tramo Juan de Rabadán-Marqués de Mina, queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes. La calle Santa Ana queda cortada al tráfico desde Alameda de Hércules excepto vehículos de obra.

De este modo, se establecen los itinerarios alternativos siguientes; calle Santa Clara, Guadalquivir, San Vicente, Narciso Bonaplata, Torneo - Calle Santa Clara, Eslava, Juan Rabadán, San Vicente, Narciso Bonaplata, Torneo - Calle Teodosio, Juan rabadán, San Vicente, Narciso Bonaplata, Torneo - Alameda de Hércules, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder o calle Juan de Rabadán.