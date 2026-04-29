Ayuntamiento de Sevilla anuncia obras de mejora del pavimento de la calzada para tráfico en el Cerro del Águila

Obras de mejora del pavimento de la calzada en el Cerro del Águila en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de obras e mejora del pavimento de Olivar de la Reina, un tramo de la calle Huerto del Maestre y la calle J, ubicadas en el Cerro del Águila, una actuación que consistirá en la sustitución del pavimento de rodadura de la calzada para la extensión de una nueva capa con betunes mejorados.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el proyecto acaba de salir a licitación con un presupuesto de 195.012,34 euros y tendrá un plazo de ejecución de dos meses y medio.

El objeto de este proyecto es la renovación del pavimento de las calzadas para el tráfico rodado que, según el Gobierno local, se encuentran en mal estado por el envejecimiento de la mezcla que presenta fisuras y cuarteamientos en la capa de rodadura. "También se han producido asientos diferenciales en las losas que han provocado la aparición de resaltos entre losas y roturas perimetrales del hormigón", ha apostillado en la referida nota.

Además de la mencionada, otros de los trabajos para la mejora de la pavimentación y el estado general de calles que podrán llevarse a cabo serán, entre otros, los de la Avenida de Andalucía, en los tramos entre la Glorieta Sergio Rodríguez Prat y el Parque Amate, y, desde ahí, hasta la SE-30, así como las obras de pavimentación de la calle Clemente Hidalgo o la reurbanización de la Plaza del Pelícano y la calle Juzgado.