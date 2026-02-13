Ayuntamiento Sevilla aprueba casi dos millones para obras en colegios y amplía el número de viviendas de Cruz del Campo

Archivo - Sevilla.-Sanz visita CEIP Aníbal González para anunciar la reforma de los baños, los terceros más antiguos de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado más de 1,7 millones de euros en nuevas obras en colegios públicos de la ciudad. Asimismo, ha ampliado el número máximo de viviendas en el Plan Especial del proyecto de La Cruz del Campo de 212 a 242.

Según una nota remitida por el Consistorio, al CEIP Lora Tamayo se han adjudicado las obras de reforma de la instalación eléctrica y de iluminación por un importe de 283.033,52 euros, con un plazo de ejecución de tres meses. También, en el CEIP Pablo VI se han aprobado actuaciones similares por un importe de 307.266,19 euros, en un plazo de ejecución de cinco meses.

Asimismo, en el CEIP Concepción Estevarena se han adjudicado las obras de sustitución del sistema térmico por un importe total de 314.369,25 euros y un plazo de ejecución de diez semanas. También se ha aprobado la adjudicación de las obras para la sustitución de la carpintería exterior en el CEIP Escritor Alfonso Grosso, motivada por razones de seguridad ante el deterioro de las ventanas del centro. Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 549.826,42 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Igualmente, se realizarán obras para la sustitución del sistema térmico en el CEIP Aníbal González, con un importe de 285.185,14 euros y un plazo de ejecución de diez semanas, con el objetivo de garantizar unas adecuadas condiciones de confort térmico en el centro. El conjunto de las inversiones aprobadas destinadas a actuaciones en centros educativos asciende a un total de 1.739.680,52 euros.

Por otro lado, se ha adjudicado la obra de reforma del Parque de Bomberos Sur (P5) por un importe de 687.480,24 euros. El Ayuntamiento ha señalado que es "la segunda vez" que se adjudica este contrato, "pues el anterior ha habido que resolverlo por incumplimiento grave del contratista".

En esta línea, la Junta de Gobierno ha aprobado la prohibición de contratar durante tres años a la empresa adjudicataria de las obras de reforma del Parque de Bomberos P5, ubicado en la Carretera de Su Eminencia, debido a "un incumplimiento grave del contrato al no iniciarse las obras en el plazo establecido, lo que motivó su resolución por causa imputable al contratista".

CRUZ DEL CAMPO CONTARÁ CON 30 VIVIENDAS MÁS

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno municipal ha aprobado inicialmente la Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-03 "La Cruz del Campo" -parcela RMA.4- que tiene como único objetivo modificar el número máximo de viviendas pasando de 212 a 242, lo que supone un incremento de 30 hogares, manteniendo el resto de las determinaciones urbanísticas de la parcela.

La innovación prevista se fundamenta en "la mejora del bienestar de la población y en el mejor cumplimiento de los fines de la actividad urbanística al poner en disposición una mayor oferta de vivienda y por tanto mayor accesibilidad de estas en la ciudad, promoviendo medidas que atajen la nombrada como "emergencia habitacional" en una zona de la ciudad plenamente consolidada".

En estos suelos de la Cruz del Campo se construyen alrededor de 2000 viviendas, 1000 de ellas de protección oficial, de las cuales 92 son promovidas por Emvisesa.

Asimismo, se ha aprobado la adjudicación de las obras de restauración de la jardinería de la Plaza de América, en el Parque de María Luisa, por 521.118,42 euros.

La intervención contempla una renovación integral de la vegetación, con la plantación de 14 palmeras datileras y más de 15.000 rosales, además de 1.528 arbustos de seto y nuevos ejemplares de cercis, naranjos y cipreses. Asimismo, se procederá a la reposición de marras antiguas detectadas tras 4 el estudio previo realizado y a la mejora general de la Rosaleda, uno de los espacios más representativos de la plaza.

El proyecto incorpora además un nuevo sistema de riego eficiente y sostenible que permitirá optimizar el consumo de agua y garantizar un crecimiento saludable del arbolado y de las zonas verdes.

Por último, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a dos aumentos de las retribuciones de la plantilla pública municipal. Por un lado, con efectos 1 de enero de 2025, se ha aprobado una subida del 2,5 por ciento de las retribuciones del personal del Ayuntamiento. Por otro lado, y para 2026 con efectos desde el 1 de enero, se ha aprobado una nueva subida del 1,5 por ciento en las retribuciones de todo el personal al servicio del Ayuntamiento.

Con carácter retroactivo, los empleados municipales recibirán en los próximos abonos las cantidades actualizadas correspondientes a los meses de 2025 y 2026 ya trabajados.