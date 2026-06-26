Ayuntamiento de Sevilla aprueba un crédito extraordinario de casi 3 millones de euros para la mejora de 2.000 viviendas

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en unas obras - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en sesión extraordinaria este viernes, 26 de junio, un crédito extraordinario de 2.980.923 euros y la modificación del Anexo de Inversiones del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) para realizar una transferencia de capital con destino a la mejora de viviendas en régimen de alquiler propiedad de Emvisesa.

Aprobado con los votos a favor del Partido Popular y VOX, y en contra de IU-Podemos y el Partido Socialista, este crédito extraordinario se destinará al Plan Hábitat Sevilla.

Según refiere el Consistorio, se trata de una actuación enfocada en la mejora de las condiciones de habitabilidad de más de 2.000 viviendas distribuidas en 20 edificios del Parque Municipal de Vivienda Social.

Las actuaciones abarcarán la renovación de ascensores, garajes, medidas de seguridad, accesibilidad, aislamiento y eficiencia energética, entre otras mejoras.

"Estas obras ya están licitadas y adjudicadas, y podrán iniciarse gracias a esta redistribución temporal de fondos. Aprovechamos así el Plan Municipal del Suelo, dotado con 109 millones de euros, para dar respuesta a una necesidad prioritaria como es la vivienda pública", ha detallado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.