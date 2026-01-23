Ayuntamiento de Sevilla aprueba el primer Reglamento de Asesoría Jurídica, para adaptarse a la Ley de Grandes Ciudades

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes el primer Reglamento de Asesoría Jurídica, "un paso más para la adaptación de Sevilla a la Ley de Grandes Ciudades".

Este Reglamento establece, por primera vez una regulación detallada de las tareas encomendadas legalmente a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, según ha destacado el Consistorio en una nota.

El documento comprende tanto la función de asesoramiento (preceptivo o facultativo), como las funciones de representación y defensa en juicio del Ayuntamiento, y también de autoridades, funcionarios y empleados municipales. En definitiva, "se acomoda a las peculiaridades propias del ámbito y estructura del Ayuntamiento de Sevilla como municipio de gran población y como organización compleja formada por diferentes entidades instrumentales".

El Ayuntamiento ha señalado que el órgano de la Asesoría Jurídica es de creación obligatoria según lo dispuesto en el Título X de la Ley de Bases del Régimen Local incorporado por la Ley de medidas de modernización del Gobierno Local (conocida como "Ley de Grandes Ciudades"), por lo que "a través de este nuevo Reglamento Orgánico el Ayuntamiento de Sevilla da cumplimiento completo a este mandato".

El Consistorio ha subrayado que esta medida se suma a "la progresiva incorporación de habilitados nacionales, que cuando concluya el mandato prácticamente se habrá duplicado llegando a nueve y habiendo encontrado cinco puestos ocupados efectivamente en 2023".

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha declarado que "estamos empeñados en poner a Sevilla en marcha y eso pasa por contar con un Ayuntamiento con más y mejor personal, así como la completa adaptación a la Ley de Grandes Ciudades, utilizando todos los mecanismos que la Ley nos permite para traducirlos en un mejor gobierno de los intereses de los sevillanos".

NOMBRAMIENTO DEFINITIVO DEL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el nombramiento de Antonio Luis Moreno Rodríguez como Jefe de la Policía Local. Este procedimiento de designación se había convocado en el mes de septiembre al estar ocupado este puesto de forma provisional hasta el momento.

El Ayuntamiento ha señalado que, "cumplidos todos los trámites legalmente establecidos y previstos en las Bases y Anexos aprobados en su momento y que regulaban la convocatoria", ha resultado nombrado como Jefe de la Policía Local Antonio Luis Moreno Rodríguez, quien ya ocupaba de forma interina el mismo desde agosto de 2023.

Moreno Rodríguez es intendente principal e ingresó en la Policía Local de Sevilla en octubre de 1983 y ascendió a su Escala Técnica en julio de 1988, habiendo comandado desde esa fecha cada una de las Unidades del Cuerpo, en la organización y ejecución, tanto de los servicios cotidianos, como de los grandes eventos de la Ciudad.

Ha sido profesor del servicio de emergencias y seguridad pública de Andalucía y ha participado en congresos de interés policial, tanto nacionales como internacionales. En 2019 y 2020 fue designado por el Ayuntamiento de Sevilla para que lo representara como socio colaborador en Prevent (Proyecto Europeo de Seguridad en el Transporte Público), asistiendo a encuentros celebrados en Estocolmo, Creta y Jerusalén.