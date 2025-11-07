El Ayuntamiento de Sevilla celebra el cuadragésimo aniversario del CEIP Pablo Ruiz Picasso de Pino Montano

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este viernes el CEIP Pablo Ruiz Picasso, en el barrio de Pino Montano, con motivo del 40º aniversario de la fundación del centro educativo, un referente histórico y social en el norte de la ciudad.

Durante el acto conmemorativo, el alcalde ha querido reconocer "la labor de toda la comunidad educativa, del profesorado, de las familias, del alumnado y de quienes hace cuatro décadas levantaron este colegio con esfuerzo, ilusión y compromiso". "Es un orgullo estar aquí celebrando los 40 años de vida de este colegio, una institución que forma parte del alma de Pino Montano y, por tanto, del corazón de Sevilla", ha destacado Sanz.

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, el regidor ha señalado que el CEIP Pablo Ruiz Picasso nació en el curso 1985-1986, en un momento de gran crecimiento del barrio, impulsado por la movilización vecinal que reclamaba una educación pública, digna y cercana. "Los colegios de la parte norte, los conocidos como Emperadores, no daban abasto, y fue esa fuerza ciudadana la que hizo posible este proyecto", ha subrayado.

Asimismo, Sanz ha repasado los inicios del centro, que abrió sus puertas con seis grupos de primero y profesorado en su mayoría interino, hasta que en el curso 1986-1987 tomaron posesión definitiva doce maestros y maestras que consolidaron un proyecto educativo sólido.

También ha indicado que la historia del nombre del colegio, que se oficializó en 1988-1989 como Pablo Ruiz Picasso, "en homenaje al genio malagueño, y a los valores que representa: creatividad, libertad y educación como herramientas de transformación". "Han pasado cuatro décadas y este colegio sigue siendo un referente educativo y social en Pino Montano. Aquí se han formado generaciones enteras de sevillanos y sevillanas que hoy son profesionales, padres, madres y ciudadanos comprometidos", señaló el alcalde.

Por otro lado, Sanz ha subrayado que, además, el compromiso del Ayuntamiento de Sevilla con la mejora de las instalaciones educativas. En los últimos años se han invertido más de 280.000 euros en el CEIP Pablo Ruiz Picasso, destinados a actuaciones como los 45.000 euros que se invertirán en las nuevas lamas, los 115.000 euros del nuevo cerramiento y los 124.000 euros de la renovación de las pistas deportivas. "Desde el Ayuntamiento entendemos que cuidar la educación pública es cuidar el futuro de Sevilla. Por eso acompañamos este aniversario con hechos, no solo con palabras", ha afirmado Sanz.

El alcalde de Sevilla ha concluido su intervención con un mensaje de reconocimiento a toda la comunidad educativa. "Hoy no solo celebramos un cumpleaños, sino una historia compartida: la de un barrio que luchó, un profesorado que creyó, unas familias que no se rindieron y unos niños y niñas que siguen aprendiendo a construir una Sevilla más justa, más solidaria y más creativa", ha afirmado, añadiendo que, en nombre de toda la ciudad, "felicidades al CEIP Pablo Ruiz Picasso por estos 40 años de vida, esfuerzo y compromiso. "Que sigáis pintando, como vuestro nombre indica, un futuro lleno de color para Pino Montano y para Sevilla".