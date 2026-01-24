El Ayuntamiento de Sevilla celebra el primer acto de entrega de medallas a los voluntarios de Protección Civil. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este sábado a la celebración del primer acto oficial de entrega de medallas y reconocimientos a los voluntarios de Protección Civil, donde ha destacado "la entrega, la vocación de servicio y el récord histórico" de más de 30.000 horas de voluntariado en 2025.

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, "por primera vez en la historia, nuestra ciudad rinde homenaje de manera oficial a quienes, de forma altruista, han estado siempre donde más se les ha necesitado", ha afirmado el alcalde, destacando el papel fundamental de un cuerpo formado por más de 300 personas comprometidas con el servicio público. En el acto han sido reconocidos más de 80 representantes, en nombre de todos los voluntarios que contribuyen a que Sevilla sea "una ciudad más segura, más solidaria y mejor preparada ante la emergencia".

Durante la ceremonia se han entregado medallas y reconocimientos que, en palabras del alcalde, "simbolizan mucho más que años de servicio: representan vocación, entrega y humanidad". Entre ellos, se ha concedido la medalla por la labor realizada durante la pandemia del COVID-19 a Emilio Daza, como ejemplo de compromiso en uno de los momentos más difíciles vividos por la sociedad.

Asimismo, el Consistorio ha otorgado la Cruz a título póstumo por Servicios Distinguidos a Eloy Lechuga Gómez y Ángel Molero Medina. "Su recuerdo y su legado permanecerán siempre en la historia de Protección Civil y en el corazón de esta ciudad", ha subrayado el alcalde.

El acto también ha servido para reconocer la actuación de los 40 voluntarios que acudieron a prestar servicio el día del apagón. Todos ellos recibirán un diploma de reconocimiento por una reacción inmediata que, según el alcalde, "demuestra que el compromiso no entiende de horarios ni de obligaciones, sino de valores".

En esta jornada se han entregado además las medallas a la constancia: 22 por cinco años de servicio, diez por diez años, cinco por quince años y una mención muy especial a Carlos Ángel Torres, distinguido con la medalla por 20 años de trabajo incansable al servicio de Sevilla.

Uno de los datos más destacados anunciados durante el acto ha sido el récord absoluto de horas de servicio alcanzado por Protección Civil en 2025, con un total de 30.019 horas. "Detrás de esa cifra hay sacrificio personal, tiempo robado a familias y amigos, y una voluntad firme de servir a los demás", ha señalado el alcalde.

El acto ha concluido con un mensaje de agradecimiento en nombre del Ayuntamiento y de toda la ciudadanía: "Gracias por vuestra entrega, por vuestra profesionalidad y por recordarnos cada día que el verdadero valor de una ciudad está en las personas que la cuidan. Sevilla está orgullosa de vosotros".