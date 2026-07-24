El Ayuntamiento de Sevilla celebra la segunda reunión de seguimiento en la prevención frente al Virus del Nilo

Segunda reunión de seguimiento en la prevención frente al Virus del Nilo celebrada en el Consistorio. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado la segunda reunión de seguimiento en la prevención frente al Virus del Nilo Occidental (VNO), de modo que, por segunda vez en la temporada 2026, ha tenido lugar un encuentro de coordinación, de los tres previstos: este último a primeros de septiembre.

Se trata de una reunión a la que han asistido 12 agentes implicados en la gestión de vectores que transmiten el Virus del Nilo, entre ellos diversos servicios o empresas municipales, como Parques y Jardines, Urbanismo, Emasesa, Lipasam y el Alcázar, informa el Consistorio en un comunicado.

Además, han estado presentes otras administraciones, como la Delegación territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, Fuerzas Armadas (Ejército de Tierra base de El Copero y ACAR de Tablada), la Universidad Pablo de Olavide, CSIC y entidades privadas, como Centro Comercial Lagoh e Isla Mágica.

El objetivo de la reunión ha sido realizar un seguimiento de las actuaciones que cada organismo está ejecutando en materia de prevención de proliferación de mosquitos causantes del Virus del Nilo y vigilancia de los mismos; coordinar acciones futuras y valorar medidas de mejora en los planes de prevención.

Por parte del Ayuntamiento, como en años anteriores, se ha activado un refuerzo extraordinario del plan municipal con dos servicios especializados que suman una inversión de más de 100.000 euros.

El primero de ellos, ya en funcionamiento, y dotado con 60.000 euros, permite realizar tratamientos preventivos y correctivos en zonas públicas, centros educativos y puntos con presencia de agua, especialmente en barrios como Pino Montano, Heliópolis, Polígono Sur, El Gordillo, San Pablo o Sevilla Este.

Incluyen tratamientos biológicos y químicos, centrados en husillos, zonas de ovoposición y áreas escolares, con certificación y geolocalización diaria.

A este dispositivo se une también en ejecución, un segundo contrato, con un presupuesto de 55.000 euros, destinado a la vigilancia entomológica y la detección del virus mediante análisis moleculares (PCR) de ejemplares capturados. Este servicio permitirá estudiar las especies presentes, su densidad y su distribución y la presencia de virus circulante.

Ambos contratos se enmarcan en el Plan Estratégico Andaluz PEVA, que coordina actuaciones sanitarias con un enfoque integral de salud humana, animal y ambiental ('One Health').