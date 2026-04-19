El Ayuntamiento de Sevilla concluye la renovación del Parque de la Rosaleda con una inversión superior a 314.000 euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, saludando a uno de los niños presentes en el Parque de la Rosaleda de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha finalizado las obras de renovación del Parque de la Rosaleda, en el distrito San Pablo-Santa Justa, una actuación que ha supuesto una inversión superior a 314.000 euros y que ha permitido mejorar de forma integral este espacio con una nueva zona infantil, la renovación de pavimentos, la instalación de sombra, nuevas plantaciones y la modernización del riego.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este domingo el parque, una vez concluido los trabajos, para comprobar el resultado de una intervención que ha permitido adecuar y mejorar este espacio de uso vecinal. Durante la visita, ha señalado que "con esta actuación se pone a disposición de los vecinos un parque renovado, con mejores condiciones de seguridad, más sombra, nuevos árboles y una zona infantil adaptada para un uso más cómodo y accesible por parte de las familias", según ha indicado el Consistorio hispalense en una nota.

En contexto, las obras comenzaron en noviembre y su desarrollo se ha visto condicionado por las "intensas lluvias registradas" en los últimos meses, así como por la aparición bajo el terreno de una antigua lámina de hormigón que dificultaba el drenaje natural. Esta circunstancia obligó a realizar achiques de agua y a adaptar el ritmo de los trabajos, especialmente en la colocación de los nuevos pavimentos de seguridad.

En concreto, la actuación principal ha consistido en la creación de una "gran área infantil" temática de más de 700 metros cuadrados, concebida como un espacio singular inspirado en el universo espacial y adaptado a diferentes edades y capacidades.

Así, el nuevo parque incorpora una gran torre 'Cohete' con tobogán tubular, un conjunto 'Base Espacial' con túneles y paneles interactivos, un 'Transbordador' con rocódromo y superficies deslizantes, así como una estructura de trepa tipo cúpula 'Sirius'. También se han instalado columpios con cesta nido y asiento inclusivo, juegos de muelle y módulos accesibles como el elemento 'Metrópolis', pensado igualmente para menores con discapacidad motriz, sensorial o intelectual.

Todos los elementos se han ejecutado con materiales de alta resistencia y larga durabilidad, con el objetivo de "garantizar la seguridad y la robustez de las instalaciones frente al uso intensivo". La intervención vinculada al área infantil ha contado con una inversión total de 258.000 euros, que incluye el nuevo parque infantil inclusivo, la renovación del pavimento de seguridad y la instalación de toldos de sombra.

En paralelo, se ha renovado por completo el pavimento de seguridad del área infantil dentro del programa municipal de reposición de suelos en parques infantiles de la ciudad, con el objetivo de "mejorar la amortiguación de las superficies, reforzar la seguridad frente a caídas y aumentar la durabilidad de las instalaciones".

Además, el parque cuenta con nuevas velas de sombra, instaladas para facilitar el uso de este espacio también en los meses de más calor. Estas estructuras están fabricadas con materiales resistentes a la radiación ultravioleta y se apoyan en soportes de acero galvanizado, conforme a los estándares de calidad y seguridad.

La renovación del Parque de la Rosaleda se completa con la plantación de 46 nuevos árboles durante la campaña 2024-2025, reforzando la masa verde y la diversidad del espacio. En concreto, se han incorporado nueve ejemplares de 'Celtis australis', 22 de 'Hibiscus tiliaceus' y quince de 'Lagerstroemia indica', especies adaptadas al clima de Sevilla y seleccionadas "por su capacidad para generar sombra y mejorar el confort ambiental".

Del mismo modo, la actuación ha incluido la instalación de una nueva infraestructura para mejorar la eficiencia del riego del parque, con un depósito de agua enterrado de 30.000 litros, un grupo de bombeo y un sistema avanzado de automatización y telegestión. Esta intervención, con una inversión superior a los 56.000 euros, permitirá mejorar la capacidad de almacenamiento, regulación y control del riego, "optimizando el consumo de agua y facilitando una gestión más eficiente de las zonas verdes".