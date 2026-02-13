Ayuntamiento de Sevilla confía en finalizar en 2027 el realojo de las familias de las 36 chabolas que quedan en El Vacie

Archivo - Detalle del asentamiento chabolista de El Vacie en 2021. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla continúa avanzando en el realojo de las familias que viven en el asentamiento chabolista de El Vacie con la vista puesta en 2027 para que "no haya ningún asentamiento chabolista en Sevilla", como defendió en 2024 el delegado de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García.

Según han señalado fuentes municipales consultadas por Europa Press, en 2023 quedaban 60 chabolas en la zona y desde entonces se ha podido realojar a 29 unidades familiares, que corresponden a 24 chabolas, lo que reduce el total actual a 36 chabolas.

En esta línea, las fuentes han señalado que en la próxima semana está previsto que se produzcan tres realojos más por parte del Consistorio. Unos avances que coinciden con el desmantelamiento definitivo este jueves del asentamiento de Reina de los Ángeles en el Polígono Sur.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado este jueves que con este proceso "se cumple un compromiso con la dignidad de estas personas y la salud pública". "El asentamiento arrancó en 1991 con 20 chabolas y, a la llegada del actual Gobierno municipal en 2023, la cifra ascendía a 24", ha señalado.

Durante el proceso de realojo el Ayuntamiento ha destacado que ha trabajado "caso a caso" con las familias, "coordinando el realojo y activando un servicio municipal específico de atención continuada que acompaña antes, durante y después de la reubicación". Este dispositivo, puesto en marcha en 2024, refuerza a los Servicios Sociales con 12 técnicos de Integración Social y 2 coordinadores.